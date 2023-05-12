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Удивительный дизайн: на небольшом участке Красного проспекта выложили новую плитку — что не так с тротуаром

Теперь здесь выложены сразу четыре вида плиток, не гармонирующих между собой

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На Красном проспекте есть плитка на любой вкус и цвет

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В Новосибирске перед праздниками на небольшом участке Красного проспекта положили «заплатку» из плитки — теперь здесь соседствуют сразу четыре вида плиток, не гармонирующих между собой.

Журналист НГС прошлась сегодня утром между домами № 74 и 76, где расположен тротуар с необычным дизайном. Вы тоже можете посмотреть, что получилось у дорожных служб.

Новая «заплатка» занимает несколько метров

Новая «заплатка» занимает несколько метров

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Информация о ремонте проспекта появилась в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» 6 мая. Там же люди выразили свое недовольство.

— Это что еще за ноу-хау? Как это понимать вообще? — спросила местная жительница.

Водоотводы выглядят старыми и разрушаются

Водоотводы выглядят старыми и разрушаются

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Видео: Елизавета Шаталова

Старая плитка начинает разваливаться

Старая плитка начинает разваливаться

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Этой картинкой можно иллюстрировать шутку про «ад для перфекциониста»

Этой картинкой можно иллюстрировать шутку про «ад для перфекциониста»

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«Заплатка» лежит на фоне желтого, неухоженного поликарбоната

«Заплатка» лежит на фоне желтого, неухоженного поликарбоната

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Строители не только положили новую плитку, но и добавили в общий дизайн бетон

Строители не только положили новую плитку, но и добавили в общий дизайн бетон

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Так выглядит съезд на участке дороги с «новой» плиткой

Так выглядит съезд на участке дороги с «новой» плиткой

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Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

В конце апреля возле Краеведческого музея в Новосибирске поменяли разрушенную плитку на лестнице. Прошлый ремонт был два года назад.

ПлиткаКрасный проспектРемонтМэрия
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