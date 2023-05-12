Удивительный дизайн: на небольшом участке Красного проспекта выложили новую плитку — что не так с тротуаром

В Новосибирске перед праздниками на небольшом участке Красного проспекта положили «заплатку» из плитки — теперь здесь соседствуют сразу четыре вида плиток, не гармонирующих между собой.
Журналист НГС прошлась сегодня утром между домами
Информация о ремонте проспекта появилась в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» 6 мая. Там же люди выразили свое недовольство.
— Это что еще за ноу-хау? Как это понимать вообще? — спросила местная жительница.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
В конце апреля возле Краеведческого музея в Новосибирске поменяли разрушенную плитку на лестнице. Прошлый ремонт был два года назад.