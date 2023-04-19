Разрушенную плитку на Красном проспекте напротив мэрии заменят — ей не исполнилось двух лет

Мэрия Новосибирска отремонтирует лестницу возле Краеведческого музея до
— Причины разрушения плитки не установлены, и предполагают повреждение механическими средствами. Ремонт лестницы ранее осуществлялся в 2021 году по муниципальному контракту от
Подрядчик по контракту должен будет отремонтировать 22,29 кв. метра. В ответе НГС не уточнили, сколько будет стоить ремонт. Корреспондент направила повторный запрос.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «НПК Новагротэк» было создано в сентябре 2022 года. На учредителя и директора компании Сергея Сошина до этого было зарегистрировано 6 компаний — все они больше не действуют.
В Новосибирске месяц будут делать ремонт чердаков в общежитии на Станционной. В конце марта во время потепления там потекло с потолка.