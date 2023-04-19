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Разрушенную плитку на Красном проспекте напротив мэрии заменят — ей не исполнилось двух лет

Лестницу должны починить к 20 апреля

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Фото сделано 12 апреля

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Мэрия Новосибирска отремонтирует лестницу возле Краеведческого музея до 20 апреля. На прошлой неделе часть прохода перекрыли. Как рассказали в пресс-службе администрации города, 21 марта был заключен контракт с «НПК Новагротэк».

— Причины разрушения плитки не установлены, и предполагают повреждение механическими средствами. Ремонт лестницы ранее осуществлялся в 2021 году по муниципальному контракту от 17 мая 2021-го. Гарантийный срок выполненных работ составлял 12 месяцев, — рассказали НГС в департаменте транспорта.

Подрядчик по контракту должен будет отремонтировать 22,29 кв. метра. В ответе НГС не уточнили, сколько будет стоить ремонт. Корреспондент направила повторный запрос.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «НПК Новагротэк» было создано в сентябре 2022 года. На учредителя и директора компании Сергея Сошина до этого было зарегистрировано 6 компаний — все они больше не действуют.

В Новосибирске месяц будут делать ремонт чердаков в общежитии на Станционной. В конце марта во время потепления там потекло с потолка.

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