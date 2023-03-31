Оттаял утеплитель: мэрия месяц будет чинить протекающий чердак в общежитии на Станционной

В Новосибирске месяц будут делать ремонт чердаков в общежитии на Станционной — на этой неделе во время потепления там потекло с потолка.

По информации мэрии Новосибирска, ремонт планируют закончить 30 апреля . Потолок потек уже после осеннего ремонта крыши, которую снесло ветром в октябре 2022 года. Работы завершили 15 февраля , их делала муниципальная управляющая компания АО «МУК» за счет бюджета.