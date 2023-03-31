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Оттаял утеплитель: мэрия месяц будет чинить протекающий чердак в общежитии на Станционной

В этом здании осенью сносило крышу

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После снесенной крыши в общежитии заменили пол, который промок после недавнего потепления

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В Новосибирске месяц будут делать ремонт чердаков в общежитии на Станционной — на этой неделе во время потепления там потекло с потолка.

По информации мэрии Новосибирска, ремонт планируют закончить 30 апреля. Потолок потек уже после осеннего ремонта крыши, которую снесло ветром в октябре 2022 года. Работы завершили 15 февраля, их делала муниципальная управляющая компания АО «МУК» за счет бюджета.

— Ремонт чердачных перекрытий одновременно с ремонтом крыши не проводился, так как при наступлении значительных отрицательных температур демонтировать смерзшийся утеплитель толщиной не менее 30 сантиметров было технически невозможно, — объяснили в пресс-службе мэрии.

Две недели назад, 17 марта, управляющая компания заключила договор с ООО ТПК «АЛСЕРВИС», чтобы завершить ремонт чердачных перекрытий в комнатах № 50, 51, 52. В понедельник, 27 марта, подрядчик приступил к ремонту, а через два дня, 29 марта, случилось потепление — и утеплитель над тремя комнатами начал оттаивать.

Вчера, 30 марта, в общежитие приехал директор АО «МУК», который осмотрел крышу, чердачные перекрытия и комнаты.

— В ходе осмотра установлено, что в пустующих комнатах № 50, 51, 52 на потолке имеется отслоение отделочного слоя, в комнате № 51 — остаточные следы подтопления, в комнатах № 41, 45, 54, 56, в которые был предоставлен доступ, следов подтопления не обнаружено, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Крыша, как утверждают в мэрии, находится в исправном состоянии, протекания нет. О том, за чей счет будут менять пол в комнатах, где протек потолок, в мэрии не уточнили. НГС направил запрос в мэрию с этим вопросом.

В Новосибирске 29 марта дом 77-летней пенсионерки Галины Скороходовой превратился в болото. Корреспондент НГС побывал в гостях у бабушки.

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