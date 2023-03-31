Оттаял утеплитель: мэрия месяц будет чинить протекающий чердак в общежитии на Станционной

В Новосибирске месяц будут делать ремонт чердаков в общежитии на Станционной — на этой неделе во время потепления там потекло с потолка.
По информации мэрии Новосибирска, ремонт планируют закончить
— Ремонт чердачных перекрытий одновременно с ремонтом крыши не проводился, так как при наступлении значительных отрицательных температур демонтировать смерзшийся утеплитель толщиной не менее 30 сантиметров было технически невозможно, — объяснили в пресс-службе мэрии.
Две недели назад, 17 марта, управляющая компания заключила договор с ООО ТПК «АЛСЕРВИС», чтобы завершить ремонт чердачных перекрытий в комнатах
Вчера, 30 марта, в общежитие приехал директор АО «МУК», который осмотрел крышу, чердачные перекрытия и комнаты.
— В ходе осмотра установлено, что в пустующих комнатах
Крыша, как утверждают в мэрии, находится в исправном состоянии, протекания нет. О том, за чей счет будут менять пол в комнатах, где протек потолок, в мэрии не уточнили. НГС направил запрос в мэрию с этим вопросом.
В Новосибирске 29 марта дом 77-летней пенсионерки Галины Скороходовой превратился в болото. Корреспондент НГС побывал в гостях у бабушки.