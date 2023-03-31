На дне. 77-летняя женщина оказалась в затопленном доме одна — среди лягушек и гнили

Топит его третий год подряд — и каждый раз хуже прежнего.



— Вот как стало тепло — так и начала вода с погреба подниматься, — рассказывает бабушка. — Она же у меня и зимой там стоит. Сначала одну комнату затопило, а потом как до порожка дошло — так и в другие полилось.

Всего в просторной и летом, видимо, уютной избе шесть отдельных помещений, не считая веранды. Вода начала прибывать накануне с утра, а вчера вечером, когда уровень достиг максимума, Галина Андриановна не могла пройти по дому даже в сапогах. Ночевала в дальней комнате, на диване, поминутно ожидая, что промокнет и там. Сегодня на полу остались сырые пятна — и другие следы былого потопа.