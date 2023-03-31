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Проблема

На дне. 77-летняя женщина оказалась в затопленном доме одна — среди лягушек и гнили

Пол в старом здании провалился, а стены сгнили и пошли плесенью

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Еще вчера в комнатах можно было плавать, и скорее всего, дом затопит снова

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29 марта дом 77-летней пенсионерки Галины Скороходовой превратился в болото в прямом смысле этого слова: вода в жилых комнатах поднялась на высоту от 10 до 40 сантиметров, полы вспучились и провалились, а обои, шторы и одежда отсырели так, что можно выжимать. Соседи отсыпали себе участки повыше, и дом бабушки неожиданно оказался в низине, куда стекают талые воды. Теперь домашние тапочки ей пришлось сменить на резиновые сапоги, дом разрушается на глазах, а помощи ждать неоткуда.

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В этом видео Галина Андриановна рассказывает о том, как ей приходится жить каждую весну

Видео: Владислав Шитюк, Анна Скок, Анна Богданова

Большой потоп

С улицы дом Галины Андриановны выглядит даже аккуратно: стены выкрашены в зеленый, ставни — в белый и голубой. Разве чуть-чуть завалился на угол, но такое со старыми деревянными постройками случается. Смущают только машина муниципальных спасателей у забора и громкий шум мощного насоса.

Хозяйка встречает журналистов на пороге в домашней одежде: теплой куртке, вязаной шапочке и высоких резиновых сапогах. Спасатели уже откачали воду из жилых комнат и теперь сушат погреб, но в доме холодно, сыро и отчетливо пахнет склепом.

Старый дом ушел в землю по самые окна, да еще и соседи отсыпали себе участки повыше. В результате Галину Андриановну начало топить

Старый дом ушел в землю по самые окна, да еще и соседи отсыпали себе участки повыше. В результате Галину Андриановну начало топить

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Топит его третий год подряд — и каждый раз хуже прежнего.

— Вот как стало тепло — так и начала вода с погреба подниматься, — рассказывает бабушка. — Она же у меня и зимой там стоит. Сначала одну комнату затопило, а потом как до порожка дошло — так и в другие полилось.

Всего в просторной и летом, видимо, уютной избе шесть отдельных помещений, не считая веранды. Вода начала прибывать накануне с утра, а вчера вечером, когда уровень достиг максимума, Галина Андриановна не могла пройти по дому даже в сапогах. Ночевала в дальней комнате, на диване, поминутно ожидая, что промокнет и там. Сегодня на полу остались сырые пятна — и другие следы былого потопа.

— Вот, глядите: здесь поднялась вода, и все отсырело. А можно ли тут стоять, я даже не знаю: вдруг провалимся, — вздыхает хозяйка, показывая на самый поврежденный водой угол.

Заходить в него и вправду не хочется: обои пошли волнами до самой батареи, понизу густо разрослась черная плесень. Лежащий на полу оргалит подозрительно вспучился. Всю мебель Галина Андриановна давно поставила на кирпичи в тщетной надежде, что дополнительные 5 сантиметров уберегут ее от сырости.

Огород бабушки тоже затоплен: весной он превращается в настоящий пруд

Огород бабушки тоже затоплен: весной он превращается в настоящий пруд

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В соседней комнате еще хуже: здесь расположен погреб, и вода простояла дольше (и выше) всего. Ходить приходится с еще большей осторожностью: сгнивший пол не просто грозит провалиться, а уже это сделал, причем не в одном месте. В открытом люке чуть не вровень с досками стоит черная вода.

В глубину уходит шланг насоса, но шум уже стих: спасатели отключили агрегат. В прошлом году они уже бывали в этом доме, точно так же откачивали воду и говорили хозяйке, что оставаться в полусгнившей от потопов халупе просто опасно.

Фактически дом бабушки давным-давно находится в аварийном состоянии, хотя юридически таковым не признан

Фактически дом бабушки давным-давно находится в аварийном состоянии, хотя юридически таковым не признан

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Бабушка и рада была бы их послушать, но идти ей особо некуда. Остается только шутить.

— Живу здесь, как в болоте, даже лягушки квакают, — весело смеется Галина Андриановна. — Вот тут по полу недавно скакала.

Верится в это с трудом, но оба спасателя в унисон кивают:

— Была-была лягушка, — подтверждают они. — Прыгала, царевна, по комнате: видимо, зимовала в погребе и оттаяла.

Кроме неожиданной зеленой соседки живет с Галиной Андриановной и более привычный глазу питомец, серо-полосатый кот Тишка. Правда, с начала потопа он в дом не заходил, боялся промочить лапки.

— Когда есть захочет, приходит к двери и зовет меня: «Мама, мама!». Я его на ручки возьму, да и отнесу к миске, чтоб не вымок, — объясняет хозяйка.

Тишка по полу ходить не рискует: вдруг снова придет вода. Лягушку он не застал, и кажется, очень этим огорчен

Тишка по полу ходить не рискует: вдруг снова придет вода. Лягушку он не застал, и кажется, очень этим огорчен

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На дне

Дом, где сегодня живет Галина Андриановна, строил еще ее отец — лет 70 назад. Семья прирастала детьми, избушка — пристройками. Хозяин следил за домом, пока был в силе, но с годами сруб начал уходить под землю.

Сегодня Галина Скороходова, давно похоронившая родителей и сама готовящаяся отметить 9 мая 78-й день рождения, живет на дне ямы, наполненной талой водой, и, что самое печальное, поддержать ее некому.

Так выглядели полы в доме Галины Скороходовой накануне утром

Так выглядели полы в доме Галины Скороходовой накануне утром

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Формально у Галины Андриановны большая семья, но им, говорит пенсионерка, самим бы кто помог. Дочка много лет на пенсии по инвалидности и едва передвигается, внучка одна поднимает троих детей.

— Они все в городе в двух комнатах живут, — машет рукой Галина Скороходова. — Куда мне к ним?

Кажется, есть и другие внуки, но о них пенсионерка говорит скомканно и как-то совсем невесело. Главная ее помощница, по словам Галины Андриановны, соседка Александра Яшанова — Сашенька.

Накануне утром, когда вода пошла вверх, именно она начала звонить буквально во все инстанции:

— С 9 утра мы звонили в администрацию, в 051, в 112, — возмущенно рассказывает женщина. — Но так весь день никто и не приехал. С 051 передали [заявку] в МКУ Первомайского района, а с МКУ перезвонили — и просто сказали, что они не поедут. Когда я звонила, никто не верил, что в доме столько воды. Когда [спасатели] сегодня зашли, удивились. Спросили: «Так у вас вообще во всех комнатах вода?»

В бывшей кухне, где расположен погреб, разрушения особенно страшные: пол местами попросту провалился

В бывшей кухне, где расположен погреб, разрушения особенно страшные: пол местами попросту провалился

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Александра рассказывает, что в прошлом году потоп тоже был серьезным, спасатели откачали из дома 1299 кубометров воды, а местные телеканалы сняли о бабушкиной беде сюжеты — но на том дело и кончилось:

— Каждый год ее дом подтопляет, об этом вся администрация знает! На камеру бабушке пообещали, что помощь окажут, участок отсыпят... Но как телевидение уехало, на этом все и закончилось, — негодует Александра Яшанова.

Она уверяет: если дом снова затопит, заберет соседку к себе ночевать. Но обе женщины, молодая и пожилая, прекрасно понимают: это временная мера.

Мебель хозяйка поставила на кирпичи, но в этом году вода поднялась выше

Мебель хозяйка поставила на кирпичи, но в этом году вода поднялась выше

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Обычным бытовым насосом с потопом в доме Галины Андриановны не справиться: коротким шлангом можно слить воду разве что в огород, откуда она немедленно вернется в подпол и комнаты. Спасатели отводят жижу дальше.

— Дом в низине оказался недавно, потому что соседи по кругу свои участки отсыпали, и теперь вода стекает в подпол и в дом. Приезжаем, откачиваем... — объясняет спасатель Денис Самойлов. — На этот адрес не первый год ездим.

Подобные вызовы действительно появляются у спасателей постоянно — экипажи МАСС откачивают воду из частных домов буквально по всему городу.

Но на 2-ю Искитимскую им точно придется приехать еще не раз.

Спасатели выключали насос не оттого, что хотели отдохнуть, а внимательно смотрели вглубь погреба, похоже, уже зная, что увидят.

Вода медленно, но неотвратимо поднимается к открытому люку.

Пенсионерку топит уже третий год подряд, и дом давно начал гнить

Пенсионерку топит уже третий год подряд, и дом давно начал гнить

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Журналисты обратились в администрацию Первомайского района, чтобы выяснить, действительно ли чиновники обещали спасти Галину Андриановну от потопов весной 2022-го, и если да, то почему ничего сделали в течение целого года. Но озвучивать свою версию в администрации не захотели, попросив НГС обратиться в пресс-центр мэрии. Журналисты отправили в мэрию запрос.

Накануне мы собирали фото и видео с затопленных улиц и дворов Новосибирска: у аптеки разливалось настоящее озеро, а малыша родители переправляли через лужу на ватрушке.

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Талые водыПотопЗатопило домАдминистрация Первомайского района
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