На дне. 77-летняя женщина оказалась в затопленном доме одна — среди лягушек и гнили

29 марта дом
Большой потоп
С улицы дом Галины Андриановны выглядит даже аккуратно: стены выкрашены в зеленый, ставни — в белый и голубой. Разве чуть-чуть завалился на угол, но такое со старыми деревянными постройками случается. Смущают только машина муниципальных спасателей у забора и громкий шум мощного насоса.
Хозяйка встречает журналистов на пороге в домашней одежде: теплой куртке, вязаной шапочке и высоких резиновых сапогах. Спасатели уже откачали воду из жилых комнат и теперь сушат погреб, но в доме холодно, сыро и отчетливо пахнет склепом.
Топит его третий год подряд — и каждый раз хуже прежнего.
— Вот как стало тепло — так и начала вода с погреба подниматься, — рассказывает бабушка. — Она же у меня и зимой там стоит. Сначала одну комнату затопило, а потом как до порожка дошло — так и в другие полилось.
Всего в просторной и летом, видимо, уютной избе шесть отдельных помещений, не считая веранды. Вода начала прибывать накануне с утра, а вчера вечером, когда уровень достиг максимума, Галина Андриановна не могла пройти по дому даже в сапогах. Ночевала в дальней комнате, на диване, поминутно ожидая, что промокнет и там. Сегодня на полу остались сырые пятна — и другие следы былого потопа.
— Вот, глядите: здесь поднялась вода, и все отсырело. А можно ли тут стоять, я даже не знаю: вдруг провалимся, — вздыхает хозяйка, показывая на самый поврежденный водой угол.
Заходить в него и вправду не хочется: обои пошли волнами до самой батареи, понизу густо разрослась черная плесень. Лежащий на полу оргалит подозрительно вспучился. Всю мебель Галина Андриановна давно поставила на кирпичи в тщетной надежде, что дополнительные 5 сантиметров уберегут ее от сырости.
В соседней комнате еще хуже: здесь расположен погреб, и вода простояла дольше (и выше) всего. Ходить приходится с еще большей осторожностью: сгнивший пол не просто грозит провалиться, а уже это сделал, причем не в одном месте. В открытом люке чуть не вровень с досками стоит черная вода.
В глубину уходит шланг насоса, но шум уже стих: спасатели отключили агрегат. В прошлом году они уже бывали в этом доме, точно так же откачивали воду и говорили хозяйке, что оставаться в полусгнившей от потопов халупе просто опасно.
Бабушка и рада была бы их послушать, но идти ей особо некуда. Остается только шутить.
— Живу здесь, как в болоте, даже лягушки квакают, — весело смеется Галина Андриановна. — Вот тут по полу недавно скакала.
Верится в это с трудом, но оба спасателя в унисон кивают:
— Была-была лягушка, — подтверждают они. — Прыгала, царевна, по комнате: видимо, зимовала в погребе и оттаяла.
Кроме неожиданной зеленой соседки живет с Галиной Андриановной и более привычный глазу питомец, серо-полосатый кот Тишка. Правда, с начала потопа он в дом не заходил, боялся промочить лапки.
— Когда есть захочет, приходит к двери и зовет меня: «Мама, мама!». Я его на ручки возьму, да и отнесу к миске, чтоб не вымок, — объясняет хозяйка.
На дне
Дом, где сегодня живет Галина Андриановна, строил еще ее отец — лет 70 назад. Семья прирастала детьми, избушка — пристройками. Хозяин следил за домом, пока был в силе, но с годами сруб начал уходить под землю.
Сегодня Галина Скороходова, давно похоронившая родителей и сама готовящаяся отметить 9 мая
Формально у Галины Андриановны большая семья, но им, говорит пенсионерка, самим бы кто помог. Дочка много лет на пенсии по инвалидности и едва передвигается, внучка одна поднимает троих детей.
— Они все в городе в двух комнатах живут, — машет рукой Галина Скороходова. — Куда мне к ним?
Кажется, есть и другие внуки, но о них пенсионерка говорит скомканно и как-то совсем невесело. Главная ее помощница, по словам Галины Андриановны, соседка Александра Яшанова — Сашенька.
Накануне утром, когда вода пошла вверх, именно она начала звонить буквально во все инстанции:
— С 9 утра мы звонили в администрацию, в 051, в 112, — возмущенно рассказывает женщина. — Но так весь день никто и не приехал. С 051 передали [заявку] в МКУ Первомайского района, а с МКУ перезвонили — и просто сказали, что они не поедут. Когда я звонила, никто не верил, что в доме столько воды. Когда [спасатели] сегодня зашли, удивились. Спросили: «Так у вас вообще во всех комнатах вода?»
Александра рассказывает, что в прошлом году потоп тоже был серьезным, спасатели откачали из дома 1299 кубометров воды, а местные телеканалы сняли о бабушкиной беде сюжеты — но на том дело и кончилось:
— Каждый год ее дом подтопляет, об этом вся администрация знает! На камеру бабушке пообещали, что помощь окажут, участок отсыпят... Но как телевидение уехало, на этом все и закончилось, — негодует Александра Яшанова.
Она уверяет: если дом снова затопит, заберет соседку к себе ночевать. Но обе женщины, молодая и пожилая, прекрасно понимают: это временная мера.
Обычным бытовым насосом с потопом в доме Галины Андриановны не справиться: коротким шлангом можно слить воду разве что в огород, откуда она немедленно вернется в подпол и комнаты. Спасатели отводят жижу дальше.
— Дом в низине оказался недавно, потому что соседи по кругу свои участки отсыпали, и теперь вода стекает в подпол и в дом. Приезжаем, откачиваем... — объясняет спасатель Денис Самойлов. — На этот адрес не первый год ездим.
Подобные вызовы действительно появляются у спасателей постоянно — экипажи МАСС откачивают воду из частных домов буквально по всему городу.
Но на
Спасатели выключали насос не оттого, что хотели отдохнуть, а внимательно смотрели вглубь погреба, похоже, уже зная, что увидят.
Вода медленно, но неотвратимо поднимается к открытому люку.
Журналисты обратились в администрацию Первомайского района, чтобы выяснить, действительно ли чиновники обещали спасти Галину Андриановну от потопов весной
Накануне мы собирали фото и видео с затопленных улиц и дворов Новосибирска: у аптеки разливалось настоящее озеро, а малыша родители переправляли через лужу на ватрушке.