Переправа на ватрушке и озеро у аптеки: в Новосибирске затопило улицы и дворы — смотрим фото и видео

Температура в Новосибирске поднялась до плюсовых значений, и в городе началась настоящая весна. Наступила она внезапно, и город затопило. Пройти сложно во дворах и на улицах. Смотрим, как новосибирцы преодолевают озера и моря грязной воды.
В группе «АСТ-54» выложили фото со двора на улице Забалуева. К машинам не подойти.
— Улица Богдана Хмельницкого. Теперь этот весь снег на тротуаре. Эти сугробы от остановки общежития до остановки АЗС по обеим сторонам дороги, — отметила читательница НГС.
В одну из аптек сегодня попасть очень сложно.
Смелым покоряются не только моря, но и лужи. Видео из микрорайона «Близкий».
Тротуар на Университетском проспекте сегодня очень сложно пройти — грязь и лужи.
Пешеходный переход на пересечении с улицей Пархоменко залило растаявшим снегом.
Накануне мы рассказывали, как на улице Учительской тротуар превратился в грязное болото. По словам горожан, осенью здесь проводили коммунальные работы, но так асфальт не положили, а вместо этого ямы просто засыпали землей.