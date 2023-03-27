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Переправа на ватрушке и озеро у аптеки: в Новосибирске затопило улицы и дворы — смотрим фото и видео

Весна пришла, как всегда, внезапно

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Жители борются со стихийными озерами и морями, как могут

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Температура в Новосибирске поднялась до плюсовых значений, и в городе началась настоящая весна. Наступила она внезапно, и город затопило. Пройти сложно во дворах и на улицах. Смотрим, как новосибирцы преодолевают озера и моря грязной воды.

В группе «АСТ-54» выложили фото со двора на улице Забалуева. К машинам не подойти.

Ситуация на улице Забалуева

Ситуация на улице Забалуева

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Вот такое море

Вот такое море

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— Улица Богдана Хмельницкого. Теперь этот весь снег на тротуаре. Эти сугробы от остановки общежития до остановки АЗС по обеим сторонам дороги, — отметила читательница НГС.

Снег сгребли в кучи, но это не помогает

Снег сгребли в кучи, но это не помогает

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В одну из аптек сегодня попасть очень сложно.

Вход в аптеку в Академгородке

Вход в аптеку в Академгородке

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Смелым покоряются не только моря, но и лужи. Видео из микрорайона «Близкий».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54 Black

Тротуар на Университетском проспекте сегодня очень сложно пройти — грязь и лужи.

В Академгородке тоже не пройдешь

В Академгородке тоже не пройдешь

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Грязь и глубокие лужи

Грязь и глубокие лужи

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Пешеходный переход на пересечении с улицей Пархоменко залило растаявшим снегом.

Как перейти на другую сторону дороги...

Как перейти на другую сторону дороги...

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Накануне мы рассказывали, как на улице Учительской тротуар превратился в грязное болото. По словам горожан, осенью здесь проводили коммунальные работы, но так асфальт не положили, а вместо этого ямы просто засыпали землей.

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