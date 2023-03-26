СЕЙЧАС +6°С
Пробки 2/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняКроссовки-рококо за 35 тысяч
Все новости
Все новости

На Учительской нашелся тротуар, превратившийся в грязное болото. Где еще сложно пройти? Ждем ваши снимки

Людям приходится обходить участок по проезжей части

761

В прошлом году на этом месте проводили коммунальные ремонтные работы

Поделиться

В Новосибирске на улице Учительской тротуар превратился в грозное болото. По словам горожан, осенью здесь проводили коммунальные работы, но так асфальт не положили, а вместо этого ямы просто засыпали землей.

— На Учительской в районе дома № 40 отсутствует тротуар. Прошлой осенью в этом месте проводились коммунальные работы. По их окончании ямы просто засыпали землей без укладки асфальта, — написал очевидец в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как отметил автор поста, из-за этого людям приходится идти по проезжей части.

Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по ситуации. На момент публикации ответ из муниципалитета не поступил.

Ранее депутаты горсовета Новосибирска Василий Стрекалов и Павел Чернышев «проверили экспериментальный способ борьбы с наледью на тротуарах». Именно так они назвали свою выходку с устройством, напоминающим огнемет, на улицах Новосибирска.

Тротуары в НовосибирскеАсфальтНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter