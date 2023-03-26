На Учительской нашелся тротуар, превратившийся в грязное болото. Где еще сложно пройти? Ждем ваши снимки

Ранее депутаты горсовета Новосибирска Василий Стрекалов и Павел Чернышев «проверили экспериментальный способ борьбы с наледью на тротуарах». Именно так они назвали свою выходку с устройством, напоминающим огнемет, на улицах Новосибирска.

