На Учительской нашелся тротуар, превратившийся в грязное болото. Где еще сложно пройти? Ждем ваши снимки

В Новосибирске на улице Учительской тротуар превратился в грозное болото. По словам горожан, осенью здесь проводили коммунальные работы, но так асфальт не положили, а вместо этого ямы просто засыпали землей.
— На Учительской в районе дома
Как отметил автор поста, из-за этого людям приходится идти по проезжей части.
Журналист НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по ситуации. На момент публикации ответ из муниципалитета не поступил.
Ранее депутаты горсовета Новосибирска Василий Стрекалов и Павел Чернышев «проверили экспериментальный способ борьбы с наледью на тротуарах». Именно так они назвали свою выходку с устройством, напоминающим огнемет, на улицах Новосибирска.