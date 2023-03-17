«Между нами тает лед»: два депутата раздобыли огнемет и стали плавить тротуары Новосибирска — видеовыходка

Депутаты Горсовета Новосибирска Василий Стрекалов и Павел Чернышев «проверили экспериментальный способ борьбы с наледью на тротуарах». Именно так они назвали свою выходку с устройством, напоминающим огнемет, на улицах Новосибирска. Видео эксперимента они выложили в социальных сетях.
— Работать можно, но нужен аппарат посерьёзнее, — таким комментарием депутаты сопроводили видео.
Чернышев Павел Андреевич — депутат Совета депутатов г. Новосибирска от «Единой России», член комиссий по местному самоуправлению и по научно-производственному развитию и предпринимательству в Совете депутатов г. Новосибирска.
Стрекалов Василий Валентинович — Депутат Совета депутатов седьмого созыва, осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. Член постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию и по градостроительству.
НГС связался с Василием Стрекаловым по телефону для комментария, но разговора по существу не получилось.
— НГС — это ангажированное издание, никаких комментариев у меня для вас нет, — заявил Стрекалов и положил трубку в ответ на вопрос «кем или чем ангажировано?».
От депутата Павла Чернышова на момент публикации редакция не получила ответа.
Глава горсовете Дмитрий Асанцев затруднился дать оценку деятельности своих коллег.
— Я в этом процессе не участвовал, все вопросы по этой теме рекомендую все-таки задавать участникам действия на видео. Мне это сложно как-то прокомментировать, — сказал НГС спикер Горсовета Дмитрий Асанцев.
НГС написал в мэрию запрос с просьбой оценить идею депутатов, безопасность их методов для окружающих и дорожного покрытия.
Из-за перепадов температур тротуары в Новосибирске покрылись коркой льда, поэтому ходить по улицам стало опасно. В межсезонье растут очереди в травмпункты, особенно опасно падать людям из группы риска. Ранее мы узнали у врачей, как правильно упасть, если не удержались на ногах, раздобыли интересную статистику по травмам и приготовили ряд полезных советов.