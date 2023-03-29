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Пол поменяли, он снова промок: видео из новосибирского общежития, в котором осенью сносило крышу

Во время весеннего потепления на Станционной, 8 начал течь потолок

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Жительница выставила ведра, чтобы собрать воду

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В Новосибирске в общежитии на Станционной, 8 потекла вода с потолка. Об этом сообщила подписчица в группе АСТ-54. В этом общежитии осенью 2022 года ветром снесло крышу.

Сегодня потолок протек в одной из квартир. Как рассказала в группе АСТ-54 жительница общежития на Станционной, 8, как только всё начало таять, вода полилась в квартиры людей. Во время ремонта людям поменяли пол, но сейчас он опять промок.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Вода испортила новый пол

Видео: АСТ-54

Потепление принесло много проблем Новосибирску. В городе появились огромные лужи, ямы, и залило дороги. НГС рассказывает обо всех проблемах самого теплого дня в онлайн-трансляции.

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ПотеплениеПотолокОбщежитиеРемонт
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