Пол поменяли, он снова промок: видео из новосибирского общежития, в котором осенью сносило крышу

В Новосибирске в общежитии на Станционной, 8 потекла вода с потолка. Об этом сообщила подписчица в группе АСТ-54. В этом общежитии осенью 2022 года ветром снесло крышу.
Сегодня потолок протек в одной из квартир. Как рассказала в группе АСТ-54 жительница общежития на Станционной, 8, как только всё начало таять, вода полилась в квартиры людей. Во время ремонта людям поменяли пол, но сейчас он опять промок.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
Потепление принесло много проблем Новосибирску. В городе появились огромные лужи, ямы, и залило дороги. НГС рассказывает обо всех проблемах самого теплого дня в онлайн-трансляции.