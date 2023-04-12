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Плитка на лестнице напротив мэрии Новосибирска разрушилась — ее оградили

У Краеведческого музея появилась сигнальная лента

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Фото сделаны сегодня, 12 апреля

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В Новосибирске разрушилась плитка на лестнице у Краеведческого музея. Половину лестницы перекрыли.

Как сообщила подписчица «АСТ-54», ограждение с сигнальной лентой появилось на выходных. Как видно на фото, работы рядом с лестницей не ведутся.

Напротив музея находится здание мэрии

Напротив музея находится здание мэрии

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Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответа не было.

В Новосибирске уже несколько месяцев не могут отремонтировать лестницу на Речном вокзале. 13 марта МКУ «ДЭУ-1» приступило к расторжению контракта с подрядной организацией «Галактика».

ПлиткаЛестницаМэрия НовосибирскаКраеведческий музей
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