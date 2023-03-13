Мэрия Новосибирска расторгла договор с подрядчиком ремонта лестницы на Речном вокзале — работы так и не сделали

13 марта МКУ «ДЭУ-1» приступило к расторжению контракта с ООО «Галактика». Компания должна была отремонтировать лестницу на Речном вокзале, но не сделала этого.
— В связи с неисполнением условий контракта с последующим направлением заявки в УФАС России по НСО на внесение данной подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. Кроме того, мэрия направила обращение в прокуратуру.
Чтобы пешеходы перестали ходить по разрушенной лестнице, ДЭУ-1 планирует закрыть проход.
На прошлой неделе лестницу перекрыли строительными материалами. Там сложили стопки каменной плитки и остатки деревянных перил и забора. Проход наверх был перекрыт. Утром 13 марта по перекрытой лестнице снова начали ходить люди.
— С февраля пытались вести ремонт лестницы. Привезли тротуарную плитку, поставили деревянные конструкции и натянули тенты. Запала хватило недели на две в неспешном режиме. Погода тенты разорвала, конструкции повалила, вчера остатки тентов убрали. Знаков о том, что ходить нельзя, — нет. Теперь ничего не мешает срезать дорогу по травмоопасной лестнице, — рассказывал НГС читатель Иван.
Контракт на ремонт лестницы заключен между МКУ «ДЭУ № 1» и подрядчиком ООО «Галактика». По данным сервиса «Контур.Фокус», директор и единственный учредитель фирмы — Константин Попов. «Галактика» участвовала в аукционах на сумму 5,9 миллиона рублей, заключила госконтракты на ту же сумму.
Ремонт лестницы должны были завершить до 31 января. Проход к ней перекрывали, но новосибирцы снесли ограждения. В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подрядчик, который сорвал сроки, получит штраф, а ремонт завершат до конца месяца.