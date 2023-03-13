Новосибирцы начали ходить по опасной и перекрытой лестнице на Речном вокзале

Новосибирцы начали пользоваться разрушенной и заваленной стройматериалами лестницей на Речном вокзале. Фотографии пешеходов в редакцию прислал читатель Иван.
— Сегодня пошли. Вчера еще не ходили, — коротко описал ситуацию Иван.
По его словам, люди продолжают ходить по опасной лестнице, так как это самый короткий путь от метро к улице Восход.
— С февраля пытались вести ремонт лестницы. Привезли тротуарную плитку, поставили деревянные конструкции и натянули тенты. Запала хватило недели на две в неспешном режиме. Погода тенты разорвала, конструкции повалила, вчера остатки тентов убрали. Знаков о том, что ходить нельзя, — нет. Теперь ничего не мешает срезать дорогу по травмоопасной лестнице, — рассказал Иван.
На прошлой неделе лестницу перекрыли строительными материалами. Судя по фото с места, на лестнице сложили стопки каменной плитки и остатки деревянных перил и забора. Проход наверх был перекрыт. Рабочих утром
Контракт на ремонт лестницы заключен между МКУ «ДЭУ
Ремонт лестницы должны были завершить до
Зимой 2020 года мы рассказывали, как 72-летняя жительница Новосибирска серьезно травмировалась на этой лестнице. У пенсионерки оказался сложный перелом левой руки со смещением, также она разбила нос и лицо.