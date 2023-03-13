СЕЙЧАС -14°С
Пробки 7/10
usd 75.94
eur 80.40
Тема дняПлюсы и минусы «Матрешкиного двора»
Все новости
Все новости

Новосибирцы начали ходить по опасной и перекрытой лестнице на Речном вокзале

На прошлой неделе проход по лестнице закрыли строительными материалами

765

Горожане пробираются сквозь стройматериалы и лед

Поделиться

Новосибирцы начали пользоваться разрушенной и заваленной стройматериалами лестницей на Речном вокзале. Фотографии пешеходов в редакцию прислал читатель Иван.

— Сегодня пошли. Вчера еще не ходили, — коротко описал ситуацию Иван.

По его словам, люди продолжают ходить по опасной лестнице, так как это самый короткий путь от метро к улице Восход.

— С февраля пытались вести ремонт лестницы. Привезли тротуарную плитку, поставили деревянные конструкции и натянули тенты. Запала хватило недели на две в неспешном режиме. Погода тенты разорвала, конструкции повалила, вчера остатки тентов убрали. Знаков о том, что ходить нельзя, — нет. Теперь ничего не мешает срезать дорогу по травмоопасной лестнице, — рассказал Иван.

На прошлой неделе лестницу перекрыли строительными материалами. Судя по фото с места, на лестнице сложили стопки каменной плитки и остатки деревянных перил и забора. Проход наверх был перекрыт. Рабочих утром 10 марта там не заметили, 13 марта тоже.

Контракт на ремонт лестницы заключен между МКУ «ДЭУ № 1» и подрядчиком ООО «Галактика». По данным сервиса «Контур.Фокус», директор и единственный учредитель фирмы — Константин Попов. «Галактика» участвовала в аукционах на сумму 5,9 миллиона рублей, заключила госконтракты на ту же сумму.

Ремонт лестницы должны были завершить до 31 января. Проход к ней перекрывали, но новосибирцы снесли ограждения. В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подрядчик, который сорвал сроки, получит штраф, а ремонт завершат до конца месяца. 10 марта НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда лестницу отремонтируют, на момент публикации ответа не поступило.

Зимой 2020 года мы рассказывали, как 72-летняя жительница Новосибирска серьезно травмировалась на этой лестнице. У пенсионерки оказался сложный перелом левой руки со смещением, также она разбила нос и лицо.

По теме

Мэрия НовосибирскаТравмыВесна
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter