Новосибирцы начали ходить по опасной и перекрытой лестнице на Речном вокзале

— Сегодня пошли. Вчера еще не ходили, — коротко описал ситуацию Иван.

По его словам, люди продолжают ходить по опасной лестнице, так как это самый короткий путь от метро к улице Восход.

— С февраля пытались вести ремонт лестницы. Привезли тротуарную плитку, поставили деревянные конструкции и натянули тенты. Запала хватило недели на две в неспешном режиме. Погода тенты разорвала, конструкции повалила, вчера остатки тентов убрали. Знаков о том, что ходить нельзя, — нет. Теперь ничего не мешает срезать дорогу по травмоопасной лестнице, — рассказал Иван.

