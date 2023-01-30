«При мне бабуля упала»: новосибирцы снесли забор перед опасной лестницей на Речном вокзале

Как рассказали новосибирцы, регулярно использующие электрички в качестве транспорта, лестницу начали ремонтировать, но пока все проведенные работы свелись к демонтажу перил, после чего путь на платформу стал еще опаснее.

— Чтобы там что-то делали, я сам не видел, но последствия — видно, — рассказал читатель НГС Федор, который побывал на Речном вокзале в воскресенье, 29 января. — Перил нет, снег не чистят, хотя, может быть, это просто на выходных все заново засыпало. Лестницу огородили, чтобы люди не ходили, но всем на это поровну. При мне бабуля упала, но вроде без последствий.