«При мне бабуля упала»: новосибирцы снесли забор перед опасной лестницей на Речном вокзале

Опасную лестницу на Речном вокзале огородили деревянным забором, но прохожие продолжают по ней ходить. Кадры пути через лестницу без перил снял фотожурналист НГС Александр Ощепков.
Как рассказали новосибирцы, регулярно использующие электрички в качестве транспорта, лестницу начали ремонтировать, но пока все проведенные работы свелись к демонтажу перил, после чего путь на платформу стал еще опаснее.
— Чтобы там что-то делали, я сам не видел, но последствия — видно, — рассказал читатель НГС Федор, который побывал на Речном вокзале в воскресенье, 29 января. — Перил нет, снег не чистят, хотя, может быть, это просто на выходных все заново засыпало. Лестницу огородили, чтобы люди не ходили, но всем на это поровну. При мне бабуля упала, но вроде без последствий.
Как следует из контракта, заключенного между заказчиком работ по ремонту лестницу, МКУ «ДЭУ № 1» и подрядчиком ООО «Галактика», пролет собирались отремонтировать до 31 января 2023 года включительно, в случае срывов сроков за каждый день коммерсантам придется заплатить пени в размере 1/300 ключевой ставки рефинансирования Центробанка РФ.
В августе 2022 года, в ходе личного приема, мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал отремонтировать лестницу до ноября 2022 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», директором и единственным учредителем ООО «Галактика» является Константин Попов, основной вид деятельности компании — торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков, среди прочих видов деятельности — производство спецодежды, верхней одежды и нательного белья. «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки» занимают девятое место в перечне видов деятельности компании. ООО «Галактика» участвовало в аукционах на сумму 5,9 миллиона рублей, заключило госконтракты на 5,9 миллиона рублей. Сведений о полученной компанией прибыли, в сервисе не представлено. Номеров телефонов компании для связи в открытых источниках обнаружено не было.
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда все же планируется починить пролет, а также предусмотрены ли какие-то санкции к подрядчику, который не обеспечил место проведения работ надежным ограждением.
Ранее НГС писал о пенсионерке, которая упала на лестнице, ведущей к Речному вокзалу, и получила серьезные травмы. Это случилось в 2020-м.