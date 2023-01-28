«Народ сыпется сверху»: у скользкой лестницы на Речном вокзале срезали перила

У скользкой лестницы на Речном вокзале, на которую регулярно жалуются читатели, срезали перила. Об этом в редакцию НГС сообщило несколько человек.
— Срезали перила посередине. Обдолбили ступеньки отбойными молотками. Продолжается это около двух недель. Народ сыпется сверху, — написал читатель Иван.
Еще одна жительница Новосибирска Марьяна Берязева рассказала, что на этой неделе на лестнице начали ремонт:
— Они убрали перила и так и оставили. Там можно просто скатываться. Сегодня -5 и очень скользко, — рассказала она НГС.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить, почему с лестницы убрали перила и как ее ремонтируют.
Зимой 2020 года мы рассказывали, как