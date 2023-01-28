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«Народ сыпется сверху»: у скользкой лестницы на Речном вокзале срезали перила

Теперь ходить там еще опаснее

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Горожане заметили пропажу перил сегодня

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У скользкой лестницы на Речном вокзале, на которую регулярно жалуются читатели, срезали перила. Об этом в редакцию НГС сообщило несколько человек.

— Срезали перила посередине. Обдолбили ступеньки отбойными молотками. Продолжается это около двух недель. Народ сыпется сверху, — написал читатель Иван.

Еще одна жительница Новосибирска Марьяна Берязева рассказала, что на этой неделе на лестнице начали ремонт:

— Они убрали перила и так и оставили. Там можно просто скатываться. Сегодня -5 и очень скользко, — рассказала она НГС.

Лестницу на Восходе всегда плохо чистили, но перила хотя бы немного спасали ситуацию

Лестницу на Восходе всегда плохо чистили, но перила хотя бы немного спасали ситуацию

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НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы уточнить, почему с лестницы убрали перила и как ее ремонтируют.

Зимой 2020 года мы рассказывали, как 72-летняя жительница Новосибирска серьезно травмировалась на этой лестнице, ведущей от станции метро «Речной вокзал» к улице Восход. У пенсионерки оказался сложный перелом левой руки со смещением, также она разбила нос и лицо.

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