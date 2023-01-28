«Народ сыпется сверху»: у скользкой лестницы на Речном вокзале срезали перила

Зимой 2020 года мы рассказывали, как 72-летняя жительница Новосибирска серьезно травмировалась на этой лестнице, ведущей от станции метро «Речной вокзал» к улице Восход. У пенсионерки оказался сложный перелом левой руки со смещением, также она разбила нос и лицо.

