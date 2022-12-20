Как новосибирцы рискуют получить перелом на опасной лестнице на Речном. Гневная колонка сибирячки

Метель заметает в Новосибирске дороги и тротуары, осложняя обстановку на дорогах и накаляя нервы горожан. Коммунальщики не успевают делать свою работу в снегопад — что-то, конечно, чистится, но этого мало. Читатели НГС регулярно жалуются в редакцию на плохое состояние лестницы на Речном вокзале, где люди получают травмы. Сегодня не стало исключением — свои наблюдения из снегопада передала Марьяна Берязева.
Сегодня жуткий снегопад, дороги не чищены (сюрприз!) и ехать по ним просто опасно. Ну и пробки, конечно. Решила я поехать на электричке, и что же?
Давайте еще раз подумаем, почему на этой лестнице каждый год травмируются люди?
Снег шел всю ночь, сейчас дворник работал на станции, но он чистил платформу. А к лестнице никто явно и не подходил. Там переломать ноги легко, даже когда она без снега, а сейчас и подавно.
Привет, «РЖД — Российские железные дороги», спасибо за заботу! Туалет на станции, кстати, тоже годами закрыт, табличка уже пожелтела.
Кстати, Анатолий Локоть, тоже привет, ремонт этой злосчастной лестницы, о котором вы заявляли осенью, так и не начинали. Видимо, надо завалить мэрию исками от пострадавших, чтобы с ней хоть что-то сделали.
Зимой 2020 года мы рассказывали, как 72-летняя жительница Новосибирска серьезно травмировалась на этой лестнице, ведущей от станции метро «Речной вокзал» к улице Восход. У пенсионерки оказался сложный перелом левой руки со смещением, также она разбила нос и лицо.