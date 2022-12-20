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Мнение

Как новосибирцы рискуют получить перелом на опасной лестнице на Речном. Гневная колонка сибирячки

Пешеходы уже получали здесь серьезные травмы, но лестницу не ремонтируют и не чистят в снегопады

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Как вы думаете, легко ли подняться по такой лестнице и не упасть?

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Метель заметает в Новосибирске дороги и тротуары, осложняя обстановку на дорогах и накаляя нервы горожан. Коммунальщики не успевают делать свою работу в снегопад — что-то, конечно, чистится, но этого мало. Читатели НГС регулярно жалуются в редакцию на плохое состояние лестницы на Речном вокзале, где люди получают травмы. Сегодня не стало исключением — свои наблюдения из снегопада передала Марьяна Берязева.

Сегодня жуткий снегопад, дороги не чищены (сюрприз!) и ехать по ним просто опасно. Ну и пробки, конечно. Решила я поехать на электричке, и что же?

Давайте еще раз подумаем, почему на этой лестнице каждый год травмируются люди?

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Марьяна Берязева

Снег шел всю ночь, сейчас дворник работал на станции, но он чистил платформу. А к лестнице никто явно и не подходил. Там переломать ноги легко, даже когда она без снега, а сейчас и подавно.

Привет, «РЖД — Российские железные дороги», спасибо за заботу! Туалет на станции, кстати, тоже годами закрыт, табличка уже пожелтела.

Кстати, Анатолий Локоть, тоже привет, ремонт этой злосчастной лестницы, о котором вы заявляли осенью, так и не начинали. Видимо, надо завалить мэрию исками от пострадавших, чтобы с ней хоть что-то сделали.

Зимой 2020 года мы рассказывали, как 72-летняя жительница Новосибирска серьезно травмировалась на этой лестнице, ведущей от станции метро «Речной вокзал» к улице Восход. У пенсионерки оказался сложный перелом левой руки со смещением, также она разбила нос и лицо.

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ЛестницаПешеходРечной вокзалСнегопад
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