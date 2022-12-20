Как новосибирцы рискуют получить перелом на опасной лестнице на Речном. Гневная колонка сибирячки

Метель заметает в Новосибирске дороги и тротуары, осложняя обстановку на дорогах и накаляя нервы горожан. Коммунальщики не успевают делать свою работу в снегопад — что-то, конечно, чистится, но этого мало. Читатели НГС регулярно жалуются в редакцию на плохое состояние лестницы на Речном вокзале, где люди получают травмы. Сегодня не стало исключением — свои наблюдения из снегопада передала Марьяна Берязева.