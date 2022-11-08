Мэр пообещал отремонтировать опасную лестницу на Речном вокзале до ноября — как она выглядит сегодня

Сроки ремонта опасного спуска с улицы Восход к остановочной платформе Речной вокзал сорвались в Новосибирске. Работы должны были закончить в срок до ноября 2022 года.



О том, что лестница давно нуждается в ремонте и по ней опасно ходить даже летом, когда асфальт сухой, мэр Новосибирска Анатолий Локоть узнал в ходе личного приема 26 августа 2022 года. Мэр пообещал решить проблему в срок до ноября 2022 года.