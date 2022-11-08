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Мэр пообещал отремонтировать опасную лестницу на Речном вокзале до ноября — как она выглядит сегодня

НГС выяснил, когда аварийный пролет должны восстановить

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Лестницей ежедневно пользуются новосибирцы и жители области, которые в качестве транспорта используют электрички

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Сроки ремонта опасного спуска с улицы Восход к остановочной платформе Речной вокзал сорвались в Новосибирске. Работы должны были закончить в срок до ноября 2022 года.

О том, что лестница давно нуждается в ремонте и по ней опасно ходить даже летом, когда асфальт сухой, мэр Новосибирска Анатолий Локоть узнал в ходе личного приема 26 августа 2022 года. Мэр пообещал решить проблему в срок до ноября 2022 года.

Сроки ремонта мэр Новосибирска обозначил в ходе личного приема граждан, сообщение об этом появилось и на официальном сайте города

Сроки ремонта мэр Новосибирска обозначил в ходе личного приема граждан, сообщение об этом появилось и на официальном сайте города

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В самом начале осени НГС выяснил, что на ремонт опасного объекта планируют потратить почти 800 тысяч рублей. На эти деньги муниципалитет рассчитывал провести демонтаж разрушенных конструкций, устройство стальных конструкций и пандуса, восстановление ступеней и покраску перил. Кроме того, летом 2023 года администрация района должна была обрезать разросшиеся клены, мешающие проходу пассажиров к платформе.

Обломанные ступени выглядят опасно даже на фотографии — некоторым новосибирцам приходится ходить по ним ежедневно

Обломанные ступени выглядят опасно даже на фотографии — некоторым новосибирцам приходится ходить по ним ежедневно

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В мэрии Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать задержку с началом ремонта, добавив, что сроки были названы только в ходе личного приема.

Заявка на «выполнение работ по восстановлению лестничного спуска на остановочную платформу "Речной вокзал", лестница № 1» была опубликована на портале госзакупок 3 ноября 2022 года. Заказчиком работ выступает МКУ «ДЭУ № 1» Новосибирска, начальная цена аукциона — 778 тысяч 604 рубля 40 копеек. Срок завершения работ — до 31.01.2023. Кто станет подрядчиком, пока неясно: аукцион находится на стадии подачи заявок.

Ранее НГС писал о том, что в срыве сроков ремонта выезда из «Европейского берега» мэрия Новосибирска обвинила подрядчика.

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