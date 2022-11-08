Мэр пообещал отремонтировать опасную лестницу на Речном вокзале до ноября — как она выглядит сегодня
НГС выяснил, когда аварийный пролет должны восстановить
Сроки ремонта опасного спуска с улицы Восход к остановочной платформе Речной вокзал сорвались в Новосибирске. Работы должны были закончить в срок до ноября 2022 года.
О том, что лестница давно нуждается в ремонте и по ней опасно ходить даже летом, когда асфальт сухой, мэр Новосибирска Анатолий Локоть узнал в ходе личного приема 26 августа 2022 года. Мэр пообещал решить проблему в срок до ноября 2022 года.
В самом начале осени НГС выяснил, что на ремонт опасного объекта планируют потратить почти 800 тысяч рублей. На эти деньги муниципалитет рассчитывал провести демонтаж разрушенных конструкций, устройство стальных конструкций и пандуса, восстановление ступеней и покраску перил. Кроме того, летом 2023 года администрация района должна была обрезать разросшиеся клены, мешающие проходу пассажиров к платформе.
В мэрии Новосибирска не смогли оперативно прокомментировать задержку с началом ремонта, добавив, что сроки были названы только в ходе личного приема.
Заявка на «выполнение работ по восстановлению лестничного спуска на остановочную платформу "Речной вокзал", лестница
Ранее НГС писал о том, что в срыве сроков ремонта выезда из «Европейского берега» мэрия Новосибирска обвинила подрядчика.