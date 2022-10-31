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Мэрия Новосибирска обвинила подрядчика в срыве сроков ремонта выезда из «Евроберега»

Пока жители пользуются длинной схемой выезда

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ds

Так выглядит часть дороги, которую еще не успели доделать. Возле нее идет строительство нескольких домов

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Мэрия Новосибирска объяснила, по чьей вине затянулся ремонт выезда из «Евроберега», который должен был завершиться в октябре 2022 года.

— Муниципальный контракт на ремонт указанного объекта заключен с подрядной организацией ООО «АСК54» со сроком окончания работ 14 октября 2022. Просрочка выполнения контракта связана с медленным выполнением строительно-монтажных работ подрядной организацией, о чем в адрес ООО «АСК54» было направлено требование об ускорении темпов выполнения работ. Заказчик МКУ «УДС» сроки окончания работ не переносил, — заверили журналиста НГС в пресс-службе.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «АСК54» существует с 2021 года. По данным на 2021 год, баланс компании — 1,3 миллиона, выручка — 9,8 миллиона, чистая прибыль — 72 тысячи. Выиграно два госконтракта: первый — в 2021 году на 3 миллиона рублей; второй — о котором говорится в новости — на сумму чуть более 13 миллионов рублей.

В мэрии добавили, что в случае невыполнения работ до зимнего периода контракт с подрядной организацией будет расторгнут с последующим внесением организации в реестр недобросовестных подрядчиков.

Половина дороги, которая находится ближе к самому микрорайону, уже заасфальтирована

Половина дороги, которая находится ближе к самому микрорайону, уже заасфальтирована

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Напомним, что участок дороги застройщик микрорайона — компания «Брусника» — вместе с городской администрацией начал делать 3 октября. «Брусника» собирается вложить в это более 20 миллионов рублей.

В конце октября жители микрорайона получили уведомление о переносе завершения работ на середину ноября. Пока они вынуждены пользоваться более длинной схемой объезда, особенно в направлении к центру города.

Если измерить расстояние в «2ГИС», то получается, что, например, от детского сада <nobr>№ 390</nobr> до закрытого выезда — около 700 метров, а до выезда возле «Ленты» с разворотом — уже не 700, а около <nobr>2 километров</nobr>

Если измерить расстояние в «2ГИС», то получается, что, например, от детского сада № 390 до закрытого выезда — около 700 метров, а до выезда возле «Ленты» с разворотом — уже не 700, а около 2 километров

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Ранее мы рассказывали, как стала выглядеть в Новосибирске улица Волочаевская, где люди жаловались на трамваи и ямы.

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БрусникаЕвропейский берегРемонтДорогиМэрия
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