Мэрия Новосибирска обвинила подрядчика в срыве сроков ремонта выезда из «Евроберега»

Мэрия Новосибирска объяснила, по чьей вине затянулся ремонт выезда из «Евроберега», который должен был завершиться в октябре 2022 года.

— Муниципальный контракт на ремонт указанного объекта заключен с подрядной организацией ООО «АСК54» со сроком окончания работ 14 октября 2022. Просрочка выполнения контракта связана с медленным выполнением строительно-монтажных работ подрядной организацией, о чем в адрес ООО «АСК54» было направлено требование об ускорении темпов выполнения работ. Заказчик МКУ «УДС» сроки окончания работ не переносил, — заверили журналиста НГС в пресс-службе.