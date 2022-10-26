Объезд по длинной схеме: ремонт дороги из «Евроберега» закончат позже срока
Сейчас часть дороги заасфальтирована, а часть — нет
Ремонт выезда из «Евроберега» в Новосибирске не успели закончить в обозначенный прежде срок — к концу октября. Жители микрорайона вынуждены пользоваться длинной схемой объезда.
Застройщик микрорайона, компания «Брусника», начал ремонт 3 октября 2022 года. Работы обещали завершить к концу месяца. Технический директор «Брусники» в Сибири Павел Рогожников рассказывал, что компания реконструирует проезд по улице Владимира Заровного совместно с городской администрацией и вложит в это более 20 миллионов рублей.
На днях местные жители получили сообщение из приложения управляющей компании о том, что сроки окончания ремонта сдвинулись на ноябрь. В «Бруснике» журналисту НГС сказали, что вопросы о причине переноса сроков нужно адресовать в Управление дорожного строительства мэрии — туда был отправлен запрос. На момент публикации материала ответа не было.
Жители объясняли, что чаще пользуются выездом по улице Водонасосной, заправки «Лукойл», потому что там можно проехать по светофору и в сторону центра Новосибирска, и в сторону Академгородка. Выезд возле «Ленты» получается длиннее, в том числе потому что требует разворота, чтобы поехать в сторону центра.
Если измерить расстояние в 2ГИС, то получается, что, например, от детского сада
Ранее мы рассказывали, что жители «Европейского берега» в Новосибирске насчитали 35 дней отключений горячей воды и отопления с мая по октябрь 2022 года.