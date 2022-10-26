Объезд по длинной схеме: ремонт дороги из «Евроберега» закончат позже срока

Жители объясняли, что чаще пользуются выездом по улице Водонасосной, заправки «Лукойл», потому что там можно проехать по светофору и в сторону центра Новосибирска, и в сторону Академгородка. Выезд возле «Ленты» получается длиннее, в том числе потому что требует разворота, чтобы поехать в сторону центра.

