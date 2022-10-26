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Объезд по длинной схеме: ремонт дороги из «Евроберега» закончат позже срока

Сейчас часть дороги заасфальтирована, а часть — нет

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В ремонт и благоустройство застройщик собирается вложить более 20 миллионов рублей

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Ремонт выезда из «Евроберега» в Новосибирске не успели закончить в обозначенный прежде срок — к концу октября. Жители микрорайона вынуждены пользоваться длинной схемой объезда.

Застройщик микрорайона, компания «Брусника», начал ремонт 3 октября 2022 года. Работы обещали завершить к концу месяца. Технический директор «Брусники» в Сибири Павел Рогожников рассказывал, что компания реконструирует проезд по улице Владимира Заровного совместно с городской администрацией и вложит в это более 20 миллионов рублей.

Так выглядит сделанная часть дороги, ведущая к микрорайону

Так выглядит сделанная часть дороги, ведущая к микрорайону

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На днях местные жители получили сообщение из приложения управляющей компании о том, что сроки окончания ремонта сдвинулись на ноябрь. В «Бруснике» журналисту НГС сказали, что вопросы о причине переноса сроков нужно адресовать в Управление дорожного строительства мэрии — туда был отправлен запрос. На момент публикации материала ответа не было.

Выезд с разворотом возле «Ленты» неудобен еще и тем, что Большевистская стоит в пробке

Выезд с разворотом возле «Ленты» неудобен еще и тем, что Большевистская стоит в пробке

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Жители объясняли, что чаще пользуются выездом по улице Водонасосной, заправки «Лукойл», потому что там можно проехать по светофору и в сторону центра Новосибирска, и в сторону Академгородка. Выезд возле «Ленты» получается длиннее, в том числе потому что требует разворота, чтобы поехать в сторону центра.

Если измерить расстояние в 2ГИС, то получается, что, например, от детского сада № 390 до закрытого выезда — около 700 метров, а до выезда возле «Ленты» с разворотом — уже не 700 метров, а около 2 километров.

Так выглядит схема имеющегося на данный момент выезда

Так выглядит схема имеющегося на данный момент выезда

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Тротуар возле ремонтируемой дороги тоже нуждается в ремонте

Тротуар возле ремонтируемой дороги тоже нуждается в ремонте

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Работы на дороге продолжаются

Работы на дороге продолжаются

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Ранее мы рассказывали, что жители «Европейского берега» в Новосибирске насчитали 35 дней отключений горячей воды и отопления с мая по октябрь 2022 года.

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Европейский берегВыездДорогаРемонт
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