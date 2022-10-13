«У меня грудной ребенок болеет»: «Европейский берег» снова оставили без горячей воды — насчитали 35 дней отключений

— «Брусника» оставляет жителей «Европейского берега» в очередной раз без горячей воды и отопления в холода, при этом сообщает о ремонтных работах на участке. У меня грудной ребенок болеет — как мы будем обогреваться?! Я считаю, что дело в том, что у застройщика много строящихся объектов, которые он не успел подключить летом, поэтому занимается этим сейчас. Это школа, новые дома микрорайона. Мы уже обратились через Госуслуги — специалисты ГЖИ должны выехать с проверкой, — говорит читательница Евгения.

