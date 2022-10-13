«У меня грудной ребенок болеет»: «Европейский берег» снова оставили без горячей воды — насчитали 35 дней отключений
Застройщик говорит, что проводит ремонтные работы
Жители «Европейского берега» в Новосибирске столкнулись с частыми отключениями горячей воды, которые продолжаются и в октябре после начал отопительного сезона. Застройщик объясняет ситуацию подготовкой к зиме и желанием избежать аварийных ситуаций в холода.
— «Брусника» оставляет жителей «Европейского берега» в очередной раз без горячей воды и отопления в холода, при этом сообщает о ремонтных работах на участке. У меня грудной ребенок болеет — как мы будем обогреваться?! Я считаю, что дело в том, что у застройщика много строящихся объектов, которые он не успел подключить летом, поэтому занимается этим сейчас. Это школа, новые дома микрорайона. Мы уже обратились через Госуслуги — специалисты ГЖИ должны выехать с проверкой, — говорит читательница Евгения.
Другая местная жительница Алена заявила, что отключения горячей воды продолжаются с мая.
Алена утверждает, что сейчас горячей воды нет с вечера понедельника, то есть с 10 октября. Она показывает скриншоты, в которых говорится, что горячей воды в их доме не будет и 11 октября, и 12 октября. А с 13 по 15 октября ее отключают по всему микрорайону: как пишет застройщик, из-за ремонтных работ.
В распоряжении редакции НГС имеются скриншоты, подтверждающие отключения горячей воды в разные периоды в общей сложности на 35 дней, начиная с мая.
Что говорит застройщик
В пресс-службе «Брусники» журналисту НГС ответили, что ежегодно с конца весны по сентябрь компания готовит микрорайон к новому отопительному сезону и промывает систему отопления. Из-за этих процессов летом отключали горячую воду.
Компания акцентирует внимание на том, что об отключении управляющая компания предоставляет информацию заранее — на инфостенде в подъездах и в мобильном приложении «Ю+».
— Отключения, которые проводят в октябре, нужны для ремонта участка теплотрассы, где летом произошёл порыв: обслуживающая теплосети организация проводила испытания трубопровода, и труба их не выдержала. Этот ремонт важно провести до наступления холодов. Ремонт проводит застройщик. Текущая мощность теплотрассы может быть слабой для подачи горячей воды и тепла во все дома микрорайона зимой, и новые ремонтные работы помогут предотвратить возможную аварию, — отметили в пресс-службе застройщика.
Ранее мы рассказывали о том, что в октябре 2022 года выезд из «Европейского берега» закрыли из-за ремонта дороги. Здесь можно посмотреть на длинную схему объезда.