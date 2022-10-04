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Тема дняНовая длинная схема выезда из «Евроберега»
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Выезд из «Европейского берега» закрыли: показываем новую длинную схему объезда

Сейчас на дороге идет ремонт

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Выездом из микрорайона, который перекрыли, жители пользовались чаще всего

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Жители жилмассива «Европейский берег» столкнулись с тем, что один из выездов перекрыли, а на Большевистской собралась пробка.

Как рассказывают жители микрорайона, управляющая компания предупредила их заранее, что выезд по улице Водонасосной будет закрыт с 3 октября. Утром в этот день была большая пробка на Большевистской.

Дату окончания ремонта в уведомлении жителей компания не указала

Дату окончания ремонта в уведомлении жителей компания не указала

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— Этот выезд, по сути, основной, потому что им пользуются и те, кто едет в сторону Бугринского моста, на Левый берег, и в сторону Академгородка, и в сторону центра. Есть второй выезд, возле «Ленты», но сначала нужно доехать до точки с разрешенным разворотом, а зачастую это означает, что потерять лишнее время в пробке на Большевичке. То есть практически доехать до «Лукойла» в сторону Академгородка, а потом заново проехать путь к «Ленте», — объясняет житель микрорайона Александр.

По его словам, вчера вместо привычных 40 минут до работы его маршрут занял 1,5 часа. Сегодня ситуация была лучше.

— Ремонт дороги, конечно, нужен, и уже давно, но если каждый день будут такие пробки, как сегодня, то как нам выбираться из микрорайона на работу?! — недоумевает жительница микрорайона Анастасия.

Если измерить расстояние в 2ГИС, то получается, что, например, от детского сада № 390 до закрытого выезда — около 700 метров, а до выезда возле «Ленты» с разворотом — уже не 700, а около 2 километров.

Красным показан закрытый выезд, а зеленым — единственный оставшийся — с разворотом

Красным показан закрытый выезд, а зеленым — единственный оставшийся — с разворотом

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Технический директор «Брусники» в Сибири Павел Рогожников рассказал журналисту НГС, что компания реконструирует проезд по улице Владимира Заровного совместно с городской администрацией:

— Компания вложит более 20 миллионов рублей собственных средств в реконструкцию и благоустройство выезда из микрорайона Евроберег. Работы по восстановлению дорожного полотна между 1-й очередью района и домом № 42 на улице Владимира Заровного завершатся к концу октября. «Брусника» рассчитывает, что за счет качественного покрытия на этом участке дороги будет более высокая пропускная способность.

Ранее мы рассказывали еще об одной проблеме микрорайона «Европейский берег» в Новосибирске: там высыхает река из-за незаконно построенной много лет назад дамбы, которую никто не убирает.

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