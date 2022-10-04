Выезд из «Европейского берега» закрыли: показываем новую длинную схему объезда

Жители жилмассива «Европейский берег» столкнулись с тем, что один из выездов перекрыли, а на Большевистской собралась пробка.



Как рассказывают жители микрорайона, управляющая компания предупредила их заранее, что выезд по улице Водонасосной будет закрыт с 3 октября . Утром в этот день была большая пробка на Большевистской.