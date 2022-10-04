Выезд из «Европейского берега» закрыли: показываем новую длинную схему объезда
Сейчас на дороге идет ремонт
Жители жилмассива «Европейский берег» столкнулись с тем, что один из выездов перекрыли, а на Большевистской собралась пробка.
Как рассказывают жители микрорайона, управляющая компания предупредила их заранее, что выезд по улице Водонасосной будет закрыт с
— Этот выезд, по сути, основной, потому что им пользуются и те, кто едет в сторону Бугринского моста, на Левый берег, и в сторону Академгородка, и в сторону центра. Есть второй выезд, возле «Ленты», но сначала нужно доехать до точки с разрешенным разворотом, а зачастую это означает, что потерять лишнее время в пробке на Большевичке. То есть практически доехать до «Лукойла» в сторону Академгородка, а потом заново проехать путь к «Ленте», — объясняет житель микрорайона Александр.
По его словам, вчера вместо привычных 40 минут до работы его маршрут занял 1,5 часа. Сегодня ситуация была лучше.
— Ремонт дороги, конечно, нужен, и уже давно, но если каждый день будут такие пробки, как сегодня, то как нам выбираться из микрорайона на работу?! — недоумевает жительница микрорайона Анастасия.
Если измерить расстояние в 2ГИС, то получается, что, например, от детского сада
Технический директор «Брусники» в Сибири Павел Рогожников рассказал журналисту НГС, что компания реконструирует проезд по улице Владимира Заровного совместно с городской администрацией:
— Компания вложит более 20 миллионов рублей собственных средств в реконструкцию и благоустройство выезда из микрорайона Евроберег. Работы по восстановлению дорожного полотна между
Ранее мы рассказывали еще об одной проблеме микрорайона «Европейский берег» в Новосибирске: там высыхает река из-за незаконно построенной много лет назад дамбы, которую никто не убирает.