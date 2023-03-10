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Опасную лестницу на Речном вокзале перекрыли снова — в этот раз ее обложили стройматериалами

Но на снегу на ступенях по-прежнему видны следы

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Рабочих утром в пятницу, 10 марта, не было видно

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В Новосибирске разрушенную лестницу на Речном вокзале перекрыли строительными материалами. Объект собирались отремонтировать до конца 2022 года.

Судя по фото с места, на лестнице сложены стопки каменной плитки и остатки деревянных перил и забора. Проход наверх перекрыт, но рядом видны следы. Рабочих утром не заметили.

Контракт на ремонт заключен между МКУ «ДЭУ № 1» и подрядчиком ООО «Галактика». По данным сервиса «Контур.Фокус», директор и единственный учредитель фирмы — Константин Попов. «Галактика» участвовала в аукционах на сумму 5,9 миллиона рублей, заключила госконтракты на ту же сумму.

Ремонт лестницы должны были завершить до 31 января. Проход к ней перекрывали, но новосибирцы снесли ограждения. В начале февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что подрядчик, который сорвал сроки, получит штраф, а ремонт завершат до конца месяца. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда лестницу отремонтируют.

В этом марте новосибирцы заметили, что покрытие Димитровского моста сильно разрушилось во время оттепели. Около 600 квадратных метров полотна собирались отремонтировать к 7 марта, но асфальт на мосту до сих пор разрушен. Капитальный ремонт планируют провести в 2026 году.

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