Опасную лестницу на Речном вокзале перекрыли снова — в этот раз ее обложили стройматериалами

В Новосибирске разрушенную лестницу на Речном вокзале перекрыли строительными материалами. Объект собирались отремонтировать до конца 2022 года.
Судя по фото с места, на лестнице сложены стопки каменной плитки и остатки деревянных перил и забора. Проход наверх перекрыт, но рядом видны следы. Рабочих утром не заметили.
Контракт на ремонт заключен между МКУ «ДЭУ
Ремонт лестницы должны были завершить до
В этом марте новосибирцы заметили, что покрытие Димитровского моста сильно разрушилось во время оттепели. Около 600 квадратных метров полотна собирались отремонтировать к