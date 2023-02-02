«Сроки сорваны, без штрафа не обойтись»: мэр — о ремонте опасной лестницы на Речном вокзале

Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 2 февраля:

— Рассматривал сегодня этот вопрос, отчет департамента. Я помню, что давал поручение, чтобы до конца 2022 года ремонт был проведен. К сожалению, подрядчик не выполнил своих обязательств. В этом отношении мы ожидаем, что он в феврале закончит ремонтные работы. Без штрафных санкций не обойдется, поскольку сроки сорваны. Важно, чтобы качество не пострадало.

