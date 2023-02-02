«Сроки сорваны, без штрафа не обойтись»: мэр — о ремонте опасной лестницы на Речном вокзале

Ремонт опасной лестницы рядом со станцией «Речной вокзал» планируют завершить в феврале этого года. Согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы до 31 января, но не выполнил обязательства.
Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 2 февраля:
— Рассматривал сегодня этот вопрос, отчет департамента. Я помню, что давал поручение, чтобы до конца 2022 года ремонт был проведен. К сожалению, подрядчик не выполнил своих обязательств. В этом отношении мы ожидаем, что он в феврале закончит ремонтные работы. Без штрафных санкций не обойдется, поскольку сроки сорваны. Важно, чтобы качество не пострадало.
Ход ремонта проконтролирует мэрия.
Контракт на ремонт заключен между МКУ «ДЭУ № 1» и подрядчиком ООО «Галактика». По данным сервиса «Контур.Фокус», директор и единственный учредитель фирмы — Константин Попов. «Галактика» участвовала в аукционах на сумму 5,9 миллиона рублей, заключило госконтракты на ту же сумму.
Ранее НГС писал о том, что новосибирцы часто поскальзываются на лестнице, которая ведет к станции метро «Площадь Ленина». Посмотрите на видео, как она выглядит.