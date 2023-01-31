«Три синяка в разных частях ноги»: новосибирцы продолжают падать на лестнице в метро на площади Ленина

— Спускалась в пятницу со стороны сквера Орджоникидзе в подземный переход, который ведет к станции метро «Площадь Ленина». Я всегда хожу аккуратно и падаю редко. В этот раз лестница оказалась настолько скользкой, что только мой спортивный опыт падения помог мне ничего не сломать, когда я падала на ступеньки. В итоге у меня три синяка в разных частях ноги, — рассказала Виктория.