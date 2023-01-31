«Три синяка в разных частях ноги»: новосибирцы продолжают падать на лестнице в метро на площади Ленина

В Новосибирске жители продолжают падать на лестнице спуска к станции метро «Площадь Ленина». Судя по жалобам читателей НГС, плитка на ступеньках в метро скользкая и опасная.
В начале января на выходе из метро «Площадь Ленина» упала женщина и получила перелом. Тогда мэр Новосибирска заявил, что выход из метро на площади Ленина будут посыпать реагентами, чтобы обезопасить пешеходов.
Читательница Виктория (имя изменено) рассказала, что на прошлой неделе упала на лестнице и заработала себе несколько синяков.
— Спускалась в пятницу со стороны сквера Орджоникидзе в подземный переход, который ведет к станции метро «Площадь Ленина». Я всегда хожу аккуратно и падаю редко. В этот раз лестница оказалась настолько скользкой, что только мой спортивный опыт падения помог мне ничего не сломать, когда я падала на ступеньки. В итоге у меня три синяка в разных частях ноги, — рассказала Виктория.
Другая жительница Новосибирска Софья сказала, что неоднократно видела, как люди падают на лестнице.
— Я часто езжу на «Площади Ленина» и постоянно вижу, как там падают люди, поскальзываются, ругаются на коммунальные службы. Сама я тоже поскользнулась однажды, несмотря на то, что знала об опасности. Я ударилась запястьем, и оно еще два дня болело. Лестница в этот день была посыпана, но частями. В маленьком уголке есть песок, а все остальное скользкое. После этого случая видела еще два раза, как там падали люди. Эта плитка очень скользкая, — поделилась читательница НГС.
В прошлом году фотокорреспондент Александр Ощепков зафиксировал, как возле выхода из метро за три минуты упало около десятка человек. После новости на НГС опасный спуск огородили, но это лишь один проблемный участок из сотен и тысяч. В тот же день наш коллега купил пачку соли и посыпал тротуар, ведущий к его дому (иначе по нему невозможно было идти). Чем это закончилось, а также как на подобное реагировали люди — публикуем его авторскую колонку-мнение.