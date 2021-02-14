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Александр Ощепков

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Александр Ощепков

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«Занимаются фейковой безопасностью»: как новосибирец борется со льдом на тротуарах — два случая из жизни

Или почему ответственные люди начинают нормально выполнять свою работу только после огласки в СМИ и соцсетях

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Александр Ощепков спустился в метро и попросил огородить опасный спуск, но на его просьбу никто не откликнулся

Александр Ощепков спустился в метро и попросил огородить опасный спуск, но на его просьбу никто не откликнулся

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Фотограф НГС рассказал, как борется со льдом на тротуарах

У жителей Новосибирска в последнее время всё больше вопросов к качеству уборки снега и льда с дорог и тротуаров. Потепление, а затем резкое похолодание превратили улицы в каток. На днях фотокорреспондент Александр Ощепков зафиксировал, как возле выхода из метро за три минуты упало около десятка человек. После новости на НГС опасный спуск огородили, но это лишь один проблемный участок из сотен и тысяч. В тот же день наш коллега купил пачку соли и посыпал тротуар, ведущий к его дому (иначе по нему невозможно было идти). Чем это закончилось, а также как на подобное реагировали люди — публикуем его авторскую колонку-мнение.

Снимал в начале недели гололед. И уже подмерзая, шел до метро. И тут на выходе со станции «Площадь Ленина» сразу падает женщина, за ней, через секунд 15, еще одна. Я простоял минуты три, снял несколько картинок. Упало за 3 минуты — не менее десятка человек.

В метро я подошел к дядьке на турникетах, показал вот эту самую фотку и предложил что-нибудь с этим сделать. На что мне было сказано: «Мы о проблеме знаем». На мое предложение поставить там забор, которых в округе как грязи, услышал: «Люди будут возмущаться, что там забор стоит. Мы посыпаем, периодически».

На спуске падали как взрослые, так и дети

На спуске падали как взрослые, так и дети

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Люди, которые занимаются фейковой безопасностью в метро, устраивая идиотские досмотры и очереди у рамок досмотра, не могут сделать элементарную вещь, чтобы безопасность стала реальной. А позже за эти рассуждения на меня в инстаграме наехали — я, видите ли, стоял, снимал, а не спасал людей от падения. Вот такие у меня приоритеты. Да.

В итоге после публикации новости на НГС с фотографиями на следующее утро заборчик все-таки появился. То есть пока не пнешь ответственных, в моем случае — через новости, никто, вообще никто, пальцем не пошевелит. Спасибо хоть за заборчик и за целые кости людей.

После публикации участок огородили

После публикации участок огородили

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Но в тот же день я провел социальный эксперимент. Дано: асфальтовая дорожка длиной 200 метров, целиком состоящая изо льда и вся уделанная заборами с надписью «Депутат такой-то для вас». Сегодня на ней упал я, сразу за мной сильно беременная девушка, а потом всеми костьми бабуля. На почти всю дорожку у меня ушло 8 кг соли из соседнего магазина. Или 90 рублей.

Один раз я услышал «Спасибо», один раз «Э, чо на обувь» и один раз «Отойди». И ни одного депутата я на этой дорожке с солью не заметил. Депутат, знай: как только ты перед следующими выборами опять уклеишь весь район своей фамилией, я буду ходить и под каждой развешивать бумажку с фотографией льда на дорожке.

После возмущения в соцсетях ответственные люди посыпали и другой опасный тротуар

После возмущения в соцсетях ответственные люди посыпали и другой опасный тротуар

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Но и этот пост получил свое продолжение. Четверть дорожки посыпано песком (видимо, из ящичка депутата). Дядька, без всякой жилетки с фамилией, долбит наледь. С помощью фейсбука можно творить локальные чудеса в отдельно взятом городе. Тротуар, как выяснилось, в итоге чистит ЖСК «Ласточка», к которому относятся хрущевки, стоящие к тротуару торцом. За что им и спасибо.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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