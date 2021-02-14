«Занимаются фейковой безопасностью»: как новосибирец борется со льдом на тротуарах — два случая из жизни

Снимал в начале недели гололед. И уже подмерзая, шел до метро. И тут на выходе со станции «Площадь Ленина» сразу падает женщина, за ней, через секунд 15, еще одна. Я простоял минуты три, снял несколько картинок. Упало за 3 минуты — не менее десятка человек.



В метро я подошел к дядьке на турникетах, показал вот эту самую фотку и предложил что-нибудь с этим сделать. На что мне было сказано: «Мы о проблеме знаем». На мое предложение поставить там забор, которых в округе как грязи, услышал: «Люди будут возмущаться, что там забор стоит. Мы посыпаем, периодически».