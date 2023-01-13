Было убрано до плитки: в Новосибирске проверяют причины падения пешеходов на площади Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что выход из метро на площади Ленина будут посыпать реагентами, чтобы обезопасить пешеходов.

13 января на пресс-конференции глава города ответил на вопрос о том, почему в новогодние выходные люди жаловались на падения при выходе со станции. 7 января на выходе со стороны мэрии упала женщина.