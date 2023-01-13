Было убрано до плитки: в Новосибирске проверяют причины падения пешеходов на площади Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что выход из метро на площади Ленина будут посыпать реагентами, чтобы обезопасить пешеходов.
13 января на пресс-конференции глава города ответил на вопрос о том, почему в новогодние выходные люди жаловались на падения при выходе со станции. 7 января на выходе со стороны мэрии упала женщина.
— Если вы посмотрите сюжеты, то видно, что входная зона перед метрополитеном была убрана до плитки. В причинах падений специалисты разбираются. Будем принимать меры, будем посыпать, в том числе реагентами. Помогает обезопасить пешеходов от падений, — пояснил глава города.
Также Анатолий Локоть сообщил, что за уборкой тротуаров в городе будут следить прокуратура и местные администрации.
— Если коммунальные службы мы заставляем работать круглосуточно, особенно в эти периоды, когда перепады температур, то в отношении хозяйствующих субъектов вопрос сложнее. Требуются усилия со стороны районных администраций и надзорных органов, чтобы обязать субъекты приводить в порядок и придомовую территорию, и козырьки. Такая работа сегодня проводится. У нас есть определенные соглашения и с надзорными органами, прокуратурой, чтобы они оказали нам поддержку в отношении тех нерадивых руководителей, которые не откликаются, закрывают глаза на зимнее содержание территории, — рассказал мэр.
Глава города добавил, что в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается снегопад. Поэтому коммунальные службы приведены в готовность.
После потепления в начале января тротуары Новосибирска превратились в каток. Пешеходам приходилось передвигаться очень аккуратно. Посмотрите на замерзшие улицы на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.