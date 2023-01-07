«Падаешь и ломаешь две ноги»: на площади Ленина упала женщина — очевидцы сообщают о травмах

В центре Новосибирска на площади Ленина женщина упала на выходе из подземного перехода. Как сообщили очевидцы в видео, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54 Black», в результате происшествия сибирячка сломала две ноги.
— Вот так выходишь из метро на площади Ленина, идешь, падаешь и ломаешь две ноги, — сообщает автор видео.
На снимках видно, что подземный переход расположен вблизи здания мэрии Новосибирска. Женщина сидит на снегу.
— Прохожие вызвали скорую помощь, так как пострадавшая не может передвигаться самостоятельно, — сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
НГС обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала в ведомстве не ответили на запрос издания.
В конце декабря в Искитиме Новосибирской области 12-летний мальчик сломал ключицу на катке. После публикаций в СМИ новосибирские следователи проверяют информацию о травме.