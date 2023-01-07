СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 70.34
eur 75.66
Тема дняНовосибирец купил на Новый год елку с жуками
Все новости
Все новости

«Падаешь и ломаешь две ноги»: на площади Ленина упала женщина — очевидцы сообщают о травмах

Инцидент произошел у здания мэрии Новосибирска

2 797

По данным очевидцев, у женщины перелом обеих ног

Поделиться

В центре Новосибирска на площади Ленина женщина упала на выходе из подземного перехода. Как сообщили очевидцы в видео, опубликованном в телеграм-канале «АСТ-54 Black», в результате происшествия сибирячка сломала две ноги.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Инцидент произошел у здания мэрии Новосибирска

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

— Вот так выходишь из метро на площади Ленина, идешь, падаешь и ломаешь две ноги, — сообщает автор видео.

На снимках видно, что подземный переход расположен вблизи здания мэрии Новосибирска. Женщина сидит на снегу.

— Прохожие вызвали скорую помощь, так как пострадавшая не может передвигаться самостоятельно, — сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

НГС обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала в ведомстве не ответили на запрос издания.

В конце декабря в Искитиме Новосибирской области 12-летний мальчик сломал ключицу на катке. После публикаций в СМИ новосибирские следователи проверяют информацию о травме.

Новый годПереломПлощадь ЛенинаТравмы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter