«Горки запретили, сейчас катки запретят»: как новосибирцы отреагировали на инцидент со сломавшим ключицу 12-летним школьником

Напомним, инцидент произошел накануне в Искитиме. Как рассказал отец мальчика, сын катался вместе с друзьями в тот момент, когда в него на большой скорости врезался взрослый мужчина и уехал. В результате подростка доставили в больницу, врачи диагностировали у него перелом ключицы, ребенку наложили бандаж.

