«Горки запретили, сейчас катки запретят»: как новосибирцы отреагировали на инцидент со сломавшим ключицу 12-летним школьником

Новосибирские следователи начали проверку информации о травме, которую получил
Напомним, инцидент произошел накануне в Искитиме. Как рассказал отец мальчика, сын катался вместе с друзьями в тот момент, когда в него на большой скорости врезался взрослый мужчина и уехал. В результате подростка доставили в больницу, врачи диагностировали у него перелом ключицы, ребенку наложили бандаж.
В комментариях под публикацией многие новосибирцы задались вопросом, действительно ли ребенка сбил мужчина или подросток пострадал сам.
— А был ли мужчина, сбивший подростка? — написал пользователь под ником Русич.
— Что-то сомневаюсь, чтобы взрослый после того, как сбил ребенка на катке, так просто уехал. Скорее всего, мальчишка сам врезался в бортик коробки, а родителям сказал, что его сбили, так как испугался, что больше на каток не пустят, — отметила Марфа.
Некоторые читатели отметили, что после таких случаев закроют не только снежные горки, но и катки.
— Горки запретили, сейчас катки запретят. Человек смертен, если что, — отметила «Пионерская зорька».
— Закройте все катки, и вообще всё. Пусть родители развлекают сами своих детей. Современные дети не могут оценить обстановку, угрожающую своей безопасности. Это обязанность родителей, и у
— Бесплатные дворовые катки пойдут вслед за горками. Проще запретить, чем разбираться с каждой травмой, — дополнил пользователь под ником 275239151.
Ранее в Бердске Новосибирской области 7-летний мальчик попал в больницу после катания на «ватрушке». Ребенка сбил автомобиль.