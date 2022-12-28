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«Горки запретили, сейчас катки запретят»: как новосибирцы отреагировали на инцидент со сломавшим ключицу 12-летним школьником

Происшествие случилось на катке в Искитиме

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У мальчика диагностировали перелом ключицы

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Новосибирские следователи начали проверку информации о травме, которую получил 12-летний школьник на катке. После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.

Напомним, инцидент произошел накануне в Искитиме. Как рассказал отец мальчика, сын катался вместе с друзьями в тот момент, когда в него на большой скорости врезался взрослый мужчина и уехал. В результате подростка доставили в больницу, врачи диагностировали у него перелом ключицы, ребенку наложили бандаж.

В комментариях под публикацией многие новосибирцы задались вопросом, действительно ли ребенка сбил мужчина или подросток пострадал сам.

— А был ли мужчина, сбивший подростка? — написал пользователь под ником Русич.

— Что-то сомневаюсь, чтобы взрослый после того, как сбил ребенка на катке, так просто уехал. Скорее всего, мальчишка сам врезался в бортик коробки, а родителям сказал, что его сбили, так как испугался, что больше на каток не пустят, — отметила Марфа.

Некоторые читатели отметили, что после таких случаев закроют не только снежные горки, но и катки.

— Горки запретили, сейчас катки запретят. Человек смертен, если что, — отметила «Пионерская зорька».

— Закройте все катки, и вообще всё. Пусть родители развлекают сами своих детей. Современные дети не могут оценить обстановку, угрожающую своей безопасности. Это обязанность родителей, и у 12-летнего подростка мозг имеет уже структуру взрослого, — написал «Житель НСК».

— Бесплатные дворовые катки пойдут вслед за горками. Проще запретить, чем разбираться с каждой травмой, — дополнил пользователь под ником 275239151.

Ранее в Бердске Новосибирской области 7-летний мальчик попал в больницу после катания на «ватрушке». Ребенка сбил автомобиль.

ИскитимКатокСбил ребенка
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