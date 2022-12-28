Следователи проверят инцидент со сломавшим ключицу 12-летним школьником — его на катке сбил взрослый мужчина и скрылся

Новосибирские следователи после публикаций в СМИ проверяют информацию о травме, которую на катке получил
Школьник получил травму на катке в Искитимском районе. По словам его отца, мальчик катался вместе с друзьями в тот момент, когда в него на большой скорости врезался взрослый мужчина и уехал. Подросток упал, очевидцы помогли ему встать и дойти до раздевалки. Пострадавшего отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у него перелом ключицы, ребенку наложили бандаж.
— В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. Кроме того, следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства ледового катка на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По итогам проверки следователи примут «процессуальное решение».
Пару дней назад вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова получила травмы, упав на самом длинном катке в России, который открыли в Новосибирске на Михайловской набережной.