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Следователи проверят инцидент со сломавшим ключицу 12-летним школьником — его на катке сбил взрослый мужчина и скрылся

Правоохранители обратят внимание на руководство катка

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По итогам проверки следователи примут «процессуальное решение»

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Новосибирские следователи после публикаций в СМИ проверяют информацию о травме, которую на катке получил 12-летний подросток.

Школьник получил травму на катке в Искитимском районе. По словам его отца, мальчик катался вместе с друзьями в тот момент, когда в него на большой скорости врезался взрослый мужчина и уехал. Подросток упал, очевидцы помогли ему встать и дойти до раздевалки. Пострадавшего отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у него перелом ключицы, ребенку наложили бандаж.

— В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. Кроме того, следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства ледового катка на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По итогам проверки следователи примут «процессуальное решение».

Пару дней назад вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова получила травмы, упав на самом длинном катке в России, который открыли в Новосибирске на Михайловской набережной.

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