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«Ударилась головой и всем»: вице-мэр Новосибирска упала на самом длинном катке России — видео

Анна Терешкова рассказала корреспонденту НГС, что ей помешал длинный пуховик

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Анна Терешкова к произошедшему отнеслась с юмором

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Вице-мэр Новосибирска получила травмы на открытии самого длинного катка в России на Михайловской набережной. Его открыли 24 декабря, в субботу.

Инцидент попал на видео издания Vn.ru.

Анна Терешкова к произошедшему отнеслась с юмором и громко смеялась, хотя ударилась сильно.

— Получила травмы, но ничего. Ушиблась сильно. В травму не обращалась, некогда — работать надо. Ударилась головой, и рукой, и всем, — объяснила корреспонденту НГС Анна Терешкова. — В этом году не вставала на коньки — и тут длинный пуховик.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Vn.ru

Каток на набережной растянулся от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала. Мы побывали на открытии и одними из первых прокатились по искусственному льду.

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