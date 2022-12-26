«Ударилась головой и всем»: вице-мэр Новосибирска упала на самом длинном катке России — видео

Вице-мэр Новосибирска получила травмы на открытии самого длинного катка в России на Михайловской набережной. Его открыли 24 декабря, в субботу.
Инцидент попал на видео издания Vn.ru.
Анна Терешкова к произошедшему отнеслась с юмором и громко смеялась, хотя ударилась сильно.
— Получила травмы, но ничего. Ушиблась сильно. В травму не обращалась, некогда — работать надо. Ударилась головой, и рукой, и всем, — объяснила корреспонденту НГС Анна Терешкова. — В этом году не вставала на коньки — и тут длинный пуховик.
Каток на набережной растянулся от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала. Мы побывали на открытии и одними из первых прокатились по искусственному льду.