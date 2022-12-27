СМИ сообщают о травмировании школьника на катке под Новосибирском

В Новосибирской области 12-летний мальчик сломал ключицу на катке. Инцидент произошел 27 декабря в Искитиме.
— Сын катался с друзьями на коньках. Один из взрослых резко влетел в ребенка и уехал. Другие люди увидели, что произошло, вывели сына с катка и помогли сдать коньки. Сын сразу мне написал, попросил забрать, — рассказал КП-Новосибирск Алексей, отец школьника.
Мальчика отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у него перелом ключицы, ребенку наложили бандаж.
Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу областного МВД. В ведомстве пообещали прокомментировать инцидент позже.
Ранее в Бердске Новосибирской области 7-летний мальчик попал в больницу после катания на «ватрушке». Ребенка сбил автомобиль.