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СМИ сообщают о травмировании школьника на катке под Новосибирском

Врачи диагностировали у ребенка перелом ключицы

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Ребенка на катке сбил один из взрослых

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В Новосибирской области 12-летний мальчик сломал ключицу на катке. Инцидент произошел 27 декабря в Искитиме.

— Сын катался с друзьями на коньках. Один из взрослых резко влетел в ребенка и уехал. Другие люди увидели, что произошло, вывели сына с катка и помогли сдать коньки. Сын сразу мне написал, попросил забрать, — рассказал КП-Новосибирск Алексей, отец школьника.

Мальчика отвезли в травмпункт. Врачи диагностировали у него перелом ключицы, ребенку наложили бандаж.

Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу областного МВД. В ведомстве пообещали прокомментировать инцидент позже.

Ранее в Бердске Новосибирской области 7-летний мальчик попал в больницу после катания на «ватрушке». Ребенка сбил автомобиль.

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