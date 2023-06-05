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Тема дняМэр получил представление от прокуратуры за пандус
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Анатолию Локтю дали месяц на исправление пандуса напротив мэрии, который ведет в столб

Прокуратура отреагировала на публикацию НГС о странном пандусе

Этот элемент доступной среды на Красном проспекте не упростил жизнь маломобильных горожан

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Прокуратура Новосибирска внесла мэру Анатолию Локтю предписание об устранении нарушений закона из-за ведущего в столб пандуса на Красном проспекте.

Странная конструкция расположена напротив здания мэрии Новосибирска, о чем сообщил НГС 3 июня.

— Установлено, что при реконструкции лестничного пролета на ул. Красный проспект у здания мэрии установлен «ненормативный» пандус, подъем которого упирается в столб. Также выявлены нарушения, связанные с доступностью инвалидам социальной среды в парке «Заельцовский», где отсутствуют информационные таблички маршрута движения инвалидов, знаки и разметка на парковке, — рассказали 5 июня в прокуратуре Новосибирской области.

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Видео: «Афиша-Новосибирск»

В надзорном ведомстве сообщили, что «ненормативный» пандус должны заменить на нормальный до конца июня.

В 2019 году НГС рассказывал, как жительница Новосибирска Ольга Стволова не смогла самостоятельно попасть в мэрию, туда она прибыла на конференцию о доступной среде для инвалидов и пожилых людей.

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