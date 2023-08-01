Пандусом напротив мэрии Новосибирска заинтересовался Бастрыкин — у подъема стоит столб

Из-за крутизны устроенного в Первомайском сквере пандуса подняться по нему без посторонней помощи люди не могут, а в верхней точке инвалидов ждет встреча со столбом.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки, принятом по ее итогам решении, а также о мерах к разрешению озвученной ситуации, — сообщили в СК.