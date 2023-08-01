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СрочноОпасным пандусом заинтересовался Бастрыкин
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Пандусом напротив мэрии Новосибирска заинтересовался Бастрыкин — у подъема стоит столб

Глава Следственного комитета поручил подчиненным провести проверку

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Колясочники пытались оценить доступную среду по-новосибирски, но не смогли

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин велел новосибирским следователям проверить опасный пандус в центре Новосибирска. Об этом рассказали сегодня в официальном телеграм-канале Информационный центр СК России.

Из-за крутизны устроенного в Первомайском сквере пандуса подняться по нему без посторонней помощи люди не могут, а в верхней точке инвалидов ждет встреча со столбом.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки, принятом по ее итогам решении, а также о мерах к разрешению озвученной ситуации, — сообщили в СК.

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Видео: «Афиша-Новосибирск»

На опасный пандус напротив мэрии колясочница из Новосибирска пожаловалась в начале июня 2023 года. После того как об этом написал НГС, сомнительным элементом благоустройства заинтересовалась прокуратура, которая вынесла мэру Анатолию Локтю предписание исправить пандус в течение месяца.

Ранее НГС писал о том, как в 2019 году сибирячка Ольга Стволова не смогла подняться в мэрию. Она приехала туда на конференцию по доступной среде для инвалидов и пожилых людей.

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ПандусыАлександр БастрыкинКолясочники
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