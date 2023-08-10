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В Новосибирске вновь огородили скандальный пандус напротив мэрии — его пытаются переделать все лето

Ранее конструкцией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин

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Ранее прокуратура внесла предписание мэру Анатолию Локтю из-за пандуса, который упирался в столб

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В Новосибирске вновь огородили лестницу и пандус, которые находятся напротив мэрии. Фото в редакцию НГС прислала читательница Екатерина.

На опасный пандус напротив мэрии колясочница из Новосибирска пожаловалась в начале июня 2023 года. После того как об этом написал НГС, сомнительным элементом благоустройства, упиравшимся в столб, заинтересовалась прокуратура, которая вынесла мэру Анатолию Локтю предписание исправить пандус до конца июня.

Позже ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он велел следователям проверить конструкцию.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, зачем снова перекрыли конструкцию. По словам горожан, возможно, после попытки привести все в нормальный вид, пандус оказался под слишком крутым углом к тротуару.

Ранее НГС рассказывал, как жительница Новосибирска не смогла самостоятельно попасть в мэрию. Туда женщина прибыла на конференцию о доступной среде для инвалидов и пожилых людей.

Доступная средаНовосибирскМэрияАлександр БастрыкинПандусы
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