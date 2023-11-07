Бастрыкин объявил войну беспределу мигрантов: в Новосибирске создают спецотдел при СК — бороться будут не только с иностранцами

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать в каждом российском регионе специальный отдел по борьбе с преступлениями, совершаемыми мигрантами. Новосибирск — не исключение. Вопрос иностранного беспредела в городе называют насущным. Официально — количество преступлений растёт, социальная напряжённость тоже. При этом суть проблемы кроется не только в дерзости приезжих, но и в поведении коренных жителей Сибири, для которых потоки мигрантов — это способ заработать большие и едва ли на 100% законные деньги. Корреспонденты НГС выяснили, как силовики планируют навести порядок в российских городах, и кто может попасть им под горячую руку.
«Хватит это терпеть» (с)
Бастрыкин поднял тему беспредела мигрантов в России в конце октября. На совещании с главами региональных Следственных Управлений он представил статистику — свыше 31 тысячи преступлений, совершенных иностранцами, расследовано в 2023 году. Ещё в 8 с половиной тысячах преступлений замешаны, так называемые, «новые россияне» — те, кто получил гражданство РФ менее 10 лет назад.
— Выходя за рамки закона и правил поведения, приезжие демонстрируют агрессию, дерзость, жестокость, пренебрежение к традиционным нормам общественного порядка, моральную распущенность, — жёстко прошёлся по нарушителям глава СК, читая при этом по бумажке.
Бастрыкин подчеркнул, что поведение иностранцев влечёт за собой социальную напряжённость и приводит «к эскалации негативных настроений в обществе». По его словам, нужно не только заниматься поиском и наказанием виновных в конкретных преступлениях, но и обратить внимание на «миграционные и регулирующие органы».
— Посмотрите, пожалуйста, наш бизнес вместе с МВД: кто завозит, зачем столько, где они живут, получают ли заработную плату, в каком объёме. Эта агрессивность — это потому, что мигрантов часто бросают же на произвол судьбы, — заявил глава СК.
По результатам совещания он поручил создать в каждом российском регионе межведомственные рабочие группы, которые будут специализироваться на расследовании преступлений, связанных с мигрантами. Члены группы должны будут действовать в плотной связке с местными властями и военкоматами, подчеркнул Бастрыкин. Воинская служба, подчеркнул он, — лучший способ профилактики преступлений.
В Новосибирске стали чаще беспределить
О том, будет ли создана в Новосибирске подобная группа, гадать не приходится. В ноябре 2022 года Бастрыкин буквально вызвал на разговор новосибирских общественников, озабоченных ситуацией вокруг Хилокского рынка. При этом помощница главы СК прямо намекнула сибирякам, что это хорошая возможность поднять вопрос о «беспределе мигрантов». Выслушав общественников, Бастрыкин поручил подчиненным «отработать» все заявления о преступлениях мигрантов за последнее время и пообещал следить за ситуацией.
Самым громким событием с участием иностранца за минувшие пару лет стало убийство 17-летней сибирячки на глазах у ошеломленных очевидцев. Летом 2022 года 27-летний Хушнуд Хамроев жестоко расправился с девушкой, которую называл своей возлюбленной: под прицелом видеорегистратора он несколько раз ударил её ножом и сбежал. Спустя несколько дней его задержали при попытке выехать из Новосибирска. Оказалось, что ранее мать девушки жаловалась на преследование и угрозы со стороны Хамроева. Сейчас дело об убийстве рассматривает Советский районный суд.
Не стесняются хвататься за ножи и дети мигрантов. В июне этого года в соцсетях появилось видео, как дети (на вид 5–7 лет) бегают за подростками, размахивая лезвиями и громко ругаясь. В результате никто не пострадал, но ситуация вызвала бурное обсуждение среди горожан, большинство из которых посоветовали родителям агрессивных детей забрать потомство и проехать к месту своего рождения — это, мягко говоря.
Наконец, беспокоят новосибирцев и массовые сборища мигрантов, которые периодически заканчиваются беспорядками. Месяц назад толпа иностранцев устроила драку на складе у Толмачевского шоссе. ЧП вызвало ответную реакцию силовиков, которые пару дней спустя устроили массовый рейд по местам жительства и работы иностранных граждан, проверили более 200 человек и выявили всего 13 нарушений. Бастрыкин, кстати, поручил возбудить уголовное дело.
Это лишь малая часть событий, выходящих за пределы правового поля. Статистика преступлений с участием иностранцев в Новосибирской области говорит о том, что с каждым годом они всё чаще нарушают закон. На сайте Генпрокуратуры РФ приведены цифры за 2022 год: мигрантами совершено 666 преступлений (больше на 56%, чем годом ранее), в отношении мигрантов — 298 (меньше на 9,8%). Выводы, как говорится, делайте сами.
Просто бизнес: как МВД «работает» с частными визовыми центрами
Управлять потоком мигрантов, который с определенной долей вероятности может нести в себе потенциальных преступников, — задача полицейского управления по вопросам миграции. Формально оно занимается миграционной политикой, совершенствует нормативную базу, обеспечивает «взаимодействие между подразделениями по миграции и иными структурами».
«Иные структуры» — в том числе, частные организации, которые предлагают приезжим заплатить за услуги, которые те могли бы получить бесплатно. Яркий пример — ООО «Сервисная служба», офисы которого располагаются и в районных отделах по вопросам миграции и в его головном ФГУПе — «Паспортно-визовый сервис» на Есенина.
С 2017 года мигранты жаловались, что не могут получить регистрацию, трудовые патенты и иные услуги в государственных окошках — их всячески направляли к частникам.
— Они приходили туда уже с готовыми заполненными бланками документов. Однако им говорили, что необходимо их переоформить в «Сервисной службе», в этом же помещении. Даже табличка соответствующая имелась на Есенина. Частники брали деньги за все, даже за снятие отпечатков, хотя эта услуга управлением по миграции оказывается бесплатно. Большинство государственных окон не работали, и чтобы сделать документы в разумные сроки, мигранты вынуждены были идти в «Сервисную службу». Тут же стояли сотрудники банка, которые выдавали приезжим кредиты для оплаты услуг организации, — рассказал НГС бывший помощник депутата Государственной думы РФ Камиль Джафаров.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сервисная служба» зарегистрирована в 2006 году, юридический адрес совпадает с адресом главного миграционного центра МВД. Учредители — Лариса Мурашкина и Константин Валов. По итогам 2022 года, компания заработала 39,3 миллиона рублей, зафискировав чистую прибыль — 15 миллионов рублей.
Примечательно, что в 2015 году Валов и Мурашкина учредили еще одну фирму — «Медицинская миграционная служба». Совладельцем компании, которая также была зарегистрирована по адресу миграционного центра, стал главный врач ГКБ №25 Новосибирска Сергей Астраков. На конец 2022 года фирма отчиталась о чистой прибыли — в 50,3 миллиона рублей.
На слияние полицейского управления и частных фирм, а также искусственные препятствия в получении услуг обратила внимание депутат Госдумы Вера Ганзя. Она жаловалась в надзорные органы с 2017 по 2019 годы, требуя навести порядок с регистрацией мигрантов.
— По нашему мнению, всё сводилось в конце концов к одному человеку — Юрию Звягинцеву, теперь уже бывшему руководителю Управления по вопросам миграции областного ГУ МВД. Мы жаловались на него и предыдущему руководству новосибирской полиции, и ее новому начальнику Андрею Кулькову, — говорила ранее НГС Вера Ганзя.
Из ответов на жалобы Ганзи (есть в распоряжении НГС) следует, что существенных нарушений законодательства надзорные органы не усмотрели. Тем не менее проверки принесли результаты. В июне 2019 года руководителя ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при ГУ МВД Владимира Постникова приговорили к 3,5 года условно за нарушение миграционного законодательства, сообщало издание «Прецедент». Примечательный факт: до назначения на должность начальника ФГУПа Постников был гендиректором той самой «Сервисной службы».
Начальник миграционного управления МВД НСО Юрий Звягинцев написал рапорт об увольнении по собственному желанию в июле 2020 года. По данным источников НГС, эта отставка находится в прямой связи со всплывшими коррупционными скандалами. После их огласки Вера Ганзя привлекла внимание новосибирских полицейских, которые начали изучать ее финансовые операции. Действия проверяющих следователей МВД впоследствии были признаны незаконными. Прокуратура даже усмотрела основания для возбуждения уголовного дела о превышении полномочий, но Следственный комитет его не возбудил, ограничившись мерами дисциплинарной ответственности.
Сегодня «Сервисная служба» и «Медицинская миграционная служба» продолжают успешно работать. По словам Джафарова, система по оказанию услуг мигрантам претерпела только косметические изменения. Например, если раньше частники располагались на одном этаже с полицейским ведомством, то сейчас коммерсантов «отселили» на этаж повыше. Цены на услуги, уверяет Джафаров, не изменились и зачастую являются неподъёмными для части мигрантов.
Невыплата зарплаты и воспитание нравственности. Что говорят диаспоры
О том, что иностранцы, приехавшие в Новосибирскую область и законно оформившие все документы, зачастую попадают в трудное финансовое положение, на круглом столе по «Проблемам миграции в Новосибирской области» заявил руководитель Узбекской диаспоры Махамадали Гиясов. Он отметил, что в других регионах вопросы трудоустройства, проживания и питания решены более эффективно. По его словам, одной из причин, которая толкает иностранцев на преступления — невыплата заработной платы.
— Амурская, Иркутская, Тюменская области — работают где-то по 10 тысяч наших мигрантов. У них нет преступности. Они там живут и работают и преступления не совершают. Трудовой мигрант приезжает работать: если ему будут платить, у него не будет плохих мыслей, — подчеркнул Гиясов.
Муфтий Новосибирской области Салим Шакирзянов на том же собрании отметил, что религиозные деятели ведут воспитательную работу среди мусульман-мигрантов в Новосибирске, в том числе с целью профилактики неподобающего поведения. При этом акцент делают в первую очередь на детей.
— Проводим детские лагеря, проводим экскурсии по храмам всех конфессий. Первые разы это было принято в штыки, так скажем. Но мы, предвидев это, приглашали с ними и родителей, и духовных авторитетов их национальностей, и в принципе во второй раз это было принято на ура: детишки довольные и родители сами удивляются интересным фактам в других конфессиях, — подчеркнул Шакирзянов.
Со взрослым населением, уверяет муфтий, работать гораздо сложнее: особенно с приезжими из деревень, райцентров.
— Они не обращают внимания на слова местных религиозных деятелей. Для них авторитеты — это их ученые, их грамотные люди. Мы приглашаем представителей официальных муфтиятов из их республик, которые проводят для них лекции на родном языке, — пояснил муфтий.
СК против мигрантов. Почему сейчас?
Почему руководство Следственного комитета обратило внимание на проблему с мигрантами именно сегодня? Официально — из-за растущего количества совершенных ими преступлений, но, возможно, в решении создать специальные отделы силовиков по работе с иностранцами, есть подтекст. Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов считает, что вопросы мигрантов вышли на первый план по нескольким причинам.
— Во-первых, государство видит в среде приезжих потенциал для пополнения вооруженных сил, реализация которого может избавить от эксцессов новой мобилизации. СКР может способствовать резкому росту гражданской сознательной приезжих, попавших в поле зрения правоохранителей. Во-вторых, кто бы что ни говорил, а ксенофобия в обществе на довольно высоком уровне, поэтому латентная стигматизация сообщества мигрантов может считаться вполне популярной инициативой, разряжающей социальное напряжение, — пояснил эксперт.
Он добавил, что новые подразделения скорее всего будут сформированы из части действующих сотрудников. Хотя, по его мнению, логично было бы укомплектовать отделы «узкими специалистами, говорящими на азиатских языках, знающими субкультуру и особенности разных народов».
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