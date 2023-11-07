Бастрыкин объявил войну беспределу мигрантов: в Новосибирске создают спецотдел при СК — бороться будут не только с иностранцами

«Хватит это терпеть» (с)

Бастрыкин поднял тему беспредела мигрантов в России в конце октября. На совещании с главами региональных Следственных Управлений он представил статистику — свыше 31 тысячи преступлений, совершенных иностранцами, расследовано в 2023 году. Ещё в 8 с половиной тысячах преступлений замешаны, так называемые, «новые россияне» — те, кто получил гражданство РФ менее 10 лет назад.



— Выходя за рамки закона и правил поведения, приезжие демонстрируют агрессию, дерзость, жестокость, пренебрежение к традиционным нормам общественного порядка, моральную распущенность, — жёстко прошёлся по нарушителям глава СК, читая при этом по бумажке.