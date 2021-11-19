Полицейские незаконно изучали финансовые операции Веры Ганзи, но их за это не наказали. Почему?

Из ответа надзорного ведомства следует, что в главном следственном управлении (ГСУ) рассмотрели представление прокуратуры и «должностным лицам было указано на необходимость соблюдения закона при расследовании уголовных дел и недопущения подобных нарушений впредь». Согласно акту проверки за подписью главы МВД НСО Андрея Кулькова, «за Лукиным и Поповым установлено совершение дисциплинарного проступка. В этой связи они заслуживают привлечения к дисциплинарной ответственности». Однако она не наступит.

— Поскольку со дня совершения проступка ( 25 декабря 2020 года) прошло более шести месяцев, привлечь Лукина и Попова к ответственности не представляется возможным, — говорится в ответе Ганзе на бланке региональной прокуратуры, но почему-то за подписью заместителя прокурора Черепановского района Евгения Дуденко (есть в распоряжении редакции).



Провести проверку действий полицейских поручал генпрокурор РФ Игорь Краснов. По мнению Камиля Джафарова, бывшего помощника депутата Веры Ганзи (бывшего, потому что она не стала переизбираться в 2021 году), в итоге нормальному рассмотрению жалобы помешала круговая порука.