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Полицейские незаконно изучали финансовые операции Веры Ганзи, но их за это не наказали. Почему?

Прокуратура ограничилась предупреждением за «проступок»

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Внутренняя проверка подтвердила незаконность действий сотрудников главного следственного управления, однако даже дисциплинарного наказания они не понесут

Внутренняя проверка подтвердила незаконность действий сотрудников главного следственного управления, однако даже дисциплинарного наказания они не понесут

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Новосибирских полицейских не наказали за незаконный сбор информации

Сотрудники главного следственного управления областного главка полиции избежали наказания за незаконный сбор информации о финансовых операциях депутата Госдумы Веры Ганзи. Прокуратура ранее усмотрела основания для уголовного дела о превышении полномочий, однако в СК решили иначе.

Попросили больше так не делать

Прокуратура Новосибирской области ответила на жалобу теперь уже бывшего депутата Государственной думы Веры Ганзи на действия следователей новосибирской полиции Антона Лукина и Михаила Попова. Ранее они запрашивали в Росфинмониторинге информацию о финансовых операциях народной избранницы без обязательной в таких случаях санкции генпрокурора РФ.

Из ответа надзорного ведомства следует, что в главном следственном управлении (ГСУ) рассмотрели представление прокуратуры и «должностным лицам было указано на необходимость соблюдения закона при расследовании уголовных дел и недопущения подобных нарушений впредь». Согласно акту проверки за подписью главы МВД НСО Андрея Кулькова, «за Лукиным и Поповым установлено совершение дисциплинарного проступка. В этой связи они заслуживают привлечения к дисциплинарной ответственности». Однако она не наступит.

— Поскольку со дня совершения проступка (25 декабря 2020 года) прошло более шести месяцев, привлечь Лукина и Попова к ответственности не представляется возможным, — говорится в ответе Ганзе на бланке региональной прокуратуры, но почему-то за подписью заместителя прокурора Черепановского района Евгения Дуденко (есть в распоряжении редакции).

Провести проверку действий полицейских поручал генпрокурор РФ Игорь Краснов. По мнению Камиля Джафарова, бывшего помощника депутата Веры Ганзи (бывшего, потому что она не стала переизбираться в 2021 году), в итоге нормальному рассмотрению жалобы помешала круговая порука.

— Как итог мы видим, как односторонне работает машина правосудия: одним можно нарушать закон, других ждет неминуемое наказание. А если еще проще, московские правоохранители выявили нарушения закона при проведении следственных действий, распорядились привлечь виновных к предусмотренной ответственности, а представители новосибирских правоохранителей крышуют друг друга, — сказал НГС Джафаров.

«Существенных нарушений прав не установлено»

Ранее надзорное ведомство усмотрело в действиях начальника главного следственного управления МВД НСО Дмитрия Ходакова и его подчиненных нарушения закона и признаки превышения должностных полномочий. Материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела направили в СК региона.

— Начальнику ГСУ (Дмитрию Ходакову. — Прим. ред.) внесено представление, в котором поставлен вопрос о строгой дисциплинарной ответственности следователя и его непосредственного руководителя. Копия вашего обращения о наличии в действиях сотрудников ГСУ превышения должностных полномочий направлена в СУ СК РФ по НСО для проведения уголовно-процессуальной проверки, — говорилось в ответе Ганзе за подписью областного прокурора Якова Хорошева (есть в распоряжении НГС).

Следственный комитет, допросив Ходакова и его подчиненных, отказался возбуждать уголовное дело. Из постановления об отказе следует, что информация о финансовых операциях Ганзи была необходима для расследования уголовного дела о незаконной миграции (речь о деле Вакуленко, о котором мы писали на днях), одним из обвиняемых по которому проходил помощник депутата. В СК решили, что действия полицейских следователей не привели к существенному нарушению прав и интересов Ганзи, следовательно, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК.

Экс-помощник Ганзи Камиль Джафаров считает, что в ответе СК содержится клевета и незнание норм права.

— Во-первых, никто из помощников Веры Анатольевны не привлекался в качестве обвиняемого по делу о незаконной миграции, о котором говорится в ответе, там речь о деле Вакуленко. Во-вторых, в законе «О статусе депутата Государственной думы» говорится о том, что любые следственные действия в отношении депутата ГД могут быть проведены исключительно с санкции генпрокурора РФ. Прокурорская проверка подтвердила незаконность действий руководства ГСУ МВД. Я считаю, что следком этим отказом пытается попросту вывести из-под уголовной ответственности Дмитрия Ходакова и его подчиненных, — сказал НГС Джафаров.

Сама Вера Ганзя заявила НГС, что совершенно не удивлена результатами рассмотрения ее жалоб и последующих проверок в Новосибирске.

— Сегодня правоохранительная система абсолютно замкнутая, ее сотрудникам практически всё сходит с рук. В большинстве крупных рейдерских захватов непосредственное участие принимают отставные и действующие силовики. То есть им мало всевозможных преференций от государства, так они еще и вопросы перехода прав собственности крышуют. Здесь же, как это обычно и бывает, несмотря на очевидное нарушение закона сотрудниками ГСУ, всё спустили на тормозах, — говорит Ганзя.

С чего всё началось

Для уже бывшего депутата Веры Ганзи вся эта история началась с того, что в 2019 году к ней обратился с жалобой владелец общежития для мигрантов Андрей Вакуленко. Он рассказал, что с гостей из ближнего зарубежья в управлении миграции МВД НСО вымогают деньги за услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно. Тем, кто отказывался оформлять патенты и виды на жительство у коммерческих структур, которые располагались под одной крышей с государственными на Есенина 1г, угрожали депортацией.

Впоследствии самого Вакуленко посадили в СИЗО на год по обвинению в организации незаконной миграции в составе преступной группы. Спустя год его отпустили под домашний арест, смягчив квалификацию инкриминируемой ему статьи на фиктивную постановку мигрантов на учет (по ней такая жесткая мера, как заключение в СИЗО, вообще не предусмотрена). Сама же Ганзя узнала, что в ее отношении проводятся незаконные следственные действия, однако к реальной ответственности за это никого не привлекли.

Кстати, того же следователя ГСУ Антона Лукина ранее обвиняли в незаконном уголовном преследовании по заказам рейдеров из сферы миграции. С публичным заявлением об этом выступил московский оператор миграционных услуг ГК «Аксимома».

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