«Измены я не видел. Мне сказали»: 27-летний мигрант в припадке ревности зарезал 17-летнюю школьницу — кто пришел его поддержать

Сам Хамроев — его выводят из коридора через полчаса — держится куда спокойнее. Он пару раз односложно отвечает на родном языке причитающей матери и спокойно смотрит на посторонних или даже сквозь них.

Самый обычный на вид парень. Короткая стрижка, темная одежда, татуировка на шее.

— Изменяла. Точная информация, — односложно, через паузы отвечает Хамроев на вопрос о причинах своего поступка.

— Вы сами видели, как она вам изменяла?

— Мне сказали.

— Вам сказали это парни, с которыми она вам изменяла?

Хамроев молчит: кажется, этот вопрос слишком сложен для него.