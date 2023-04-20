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«Измены я не видел. Мне сказали»: 27-летний мигрант в припадке ревности зарезал 17-летнюю школьницу — кто пришел его поддержать

Процесс по делу Хушнуда Хамроева пройдет в закрытом режиме

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Хушнуд Хамроев признал вину, но только в убийстве

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20 апреля 2023 года в Советском районном суде состоялось первое заседание по делу Хушнуда Хамроева. По версии следствия, 27-летний грузчик из магазина решил, что его 17-летняя подруга Кристина ему неверна, и зарезал ее. Жуткое зрелище расправы попало в объектив видеорегистратора, и запись стала одной из главных улик в уголовном деле. Тем не менее мигранта обвинили еще в восьми преступлениях, и, в отличие от убийства, признаваться в них Хамроев не спешит. НГС побывал в суде в день первого заседания и узнал, почему дело будут слушать за закрытыми дверями и кто пришел в процесс, чтобы поддержать обвиняемого.

Заседание назначено на 11:30, но конвой задерживается. Возле дверей зала заседаний Хушнуда Хамроева ждут журналисты, на лестнице переминается с ноги на ногу женщина неопределенного возраста, в закрытой темной одежде, с блестящим платком вокруг тяжелого узла волос. Сколько ей лет, 45 или 60 — понять сложно: лицо темное от горя. Чуть больше недели назад она специально приехала в Новосибирск из Таджикистана, чтобы увидеть сына, хотя бы пока его ведут по коридору от конвойного помещения до клетки в зале суда. Это мать Хушнуда Хамроева, имени своего она не называет и на вопросы отвечать, кажется, не хочет. Сначала, путаясь в сложных оборотах чужого языка, начинает объяснять, что сын приревновал подругу не без причины, но по мере того, как количество журналистов увеличивается, просто уходит подальше.

Сам Хамроев — его выводят из коридора через полчаса — держится куда спокойнее. Он пару раз односложно отвечает на родном языке причитающей матери и спокойно смотрит на посторонних или даже сквозь них.

Самый обычный на вид парень. Короткая стрижка, темная одежда, татуировка на шее.

— Изменяла. Точная информация, — односложно, через паузы отвечает Хамроев на вопрос о причинах своего поступка.

— Вы сами видели, как она вам изменяла?

— Мне сказали.

— Вам сказали это парни, с которыми она вам изменяла?

Хамроев молчит: кажется, этот вопрос слишком сложен для него.

Мать Хушнуда Хамроева на заседания не допустят

Мать Хушнуда Хамроева на заседания не допустят

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То, что он убивал, 27-летний грузчик не отрицает (было бы довольно глупо при наличии видеозаписи), но это лишь одно, хоть и самое тяжелое обвинение. Об остальных 8 преступлениях: 6 эпизодах угроз убийством, истязаниях и интимной связи с несовершеннолетней, он не говорит.

— 134-ю статью, половое сношение с несовершеннолетней, вы не признаете?

— Нет.

— То есть вы просто гуляли?

Хамроев молчит, равнодушно смотрит куда-то под ноги. Его мама сморкается в клетчатый носовой платок в углу.

Мама убитой Кристины (имя несовершеннолетней изменено. — Прим. ред.) в суд не пришла.

Можно ли было спасти Кристину?

Позже знакомые убитой расскажут: возлюбленный специально переехал в Нижнюю Ельцовку ради Кристины, ревновал ее буквально к каждому столбу, устраивал ей истерики из-за переписок с друзьями, бил.

— Могу сказать с ее слов, что парень ее избивал, привязывал к батарее вроде как. Очень ревновал ко всему, что движется. Как-то раз я написал Кристине, так после этого ее бывший мне угрожал расправой, — рассказывал НГС один из друзей девушки в июле 2022-го. — Кристина могла за себя постоять, если ее как-то унижали и оскорбляли. Довольно эмоциональным и искренним человеком я ее знал.

Знакомые Кристины рассказывали, что по отношению к девушке Хамроев вел себя далеко не лучшим образом

Знакомые Кристины рассказывали, что по отношению к девушке Хамроев вел себя далеко не лучшим образом

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Мама Кристины тоже пыталась защитить дочь, трижды писала заявления на жестокого ухажера дочки в полицию, но тщетно. Полицейские даже не поговорили с Хамроевым, притом что парень уже был судим за побои и всё те же угрозы убийством.

По словам друзей, девушка несколько раз расходилась с Хушнудом, и всякий раз причиной становилось поведение молодого человека. Затем пара снова воссоединялась. Очередное расставание закончилось трагедией. 27-летний пьяный мужчина бросился на девушку с ножом в руках и нанес ей больше десятка ран.

Сдаваться и каяться после убийства Хамроев и не подумал: его задержали несколько часов спустя, в районе Хилокского рынка. Ревнивец пытался сбежать из России.

Качество работы полицейских, которые не отреагировали на заявления мамы Кристины, проверили в прокуратуре. После этого ведомство отчиталось о том, что шестерых полицейских наказали. Им объявили выговор.

Уголовное дело Хамроева расследовали почти 9 месяцев, вряд ли удастся быстро закончить и судебный процесс:

— Сегодня планируем огласить обвинительное заключение, — сообщает в коридоре помощник прокурора Советского района Новосибирска Полина Зябчук. — По делу будет допрошено более 30 свидетелей, а также потерпевшие.

Дело будут слушать за закрытыми дверями — именно из-за той 134-й статьи УК, обвинение по которой не признает Хушнуд Хамроев. Половую неприкосновенность несовершеннолетней девушки закон охраняет даже после ее смерти. Как следует из формулировки обвинения, отношения школьницы с гастарбайтером на 10 лет старше нее начались, когда девочке еще не было 16 лет.

Ранее НГС писал о неожиданном повороте в деле об убийстве школьника в парке «У моря Обского». Присяжные уже должны были огласить вердикт, как вдруг коллегию распустили.

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