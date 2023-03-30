Дело об убийстве 17-летней сибирячки: полицейских наказали за то, что они не следили за обвиняемым

Шестерых полицейских привлекли к ответственности за плохую работу с
Убийство произошло 26 июля 2022 года. Как следует из материалов дела, обвиняемый был пьян и в процессе ссоры бросился на Кристину (имя несовершеннолетней изменено) с ножом в руках. Девушка пыталась сбежать от преследователя, но у нее ничего не вышло.
В эфире радио «КП-Новосибирск» прокурор Советского района Новосибирска Сергей Пустовой сообщил, что шесть полицейских были привлечены к ответственности на работе.
— Прокуратурой было установлено, что сотрудниками отдела полиции были нарушены требования закона о полиции, федерального закона об основах системы профилактики правонарушений РФ и нарушения участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, — объяснил Сергей Пустовой.
Среди нарушений прокуратура выявила, что полиция не проводила профилактическую работу с Хамроевым. А должна была, так как мужчина был ранее судим и склонен к совершению преступлений.
В итоге шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности. В прокуратуре Новосибирской области на запрос редакции НГС ответили, что им был объявлен выговор.
Историю убийства школьницы и расследования уголовного дела мы собрали в одном сюжете. Там можно найти и позицию самого Хамроева, и мнение друзей погибшей девушки.
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