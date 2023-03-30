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Убили 17-летнюю девушку

Дело об убийстве 17-летней сибирячки: полицейских наказали за то, что они не следили за обвиняемым

Их привлекли к дисциплинарной ответственности

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Хамроев сейчас находится в СИЗО

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Шестерых полицейских привлекли к ответственности за плохую работу с 27-летним Хушнудом Хамроевым, которого обвиняют в жестоком убийстве и истязаниях 17-летней школьницы в Нижней Ельцовке.

Убийство произошло 26 июля 2022 года. Как следует из материалов дела, обвиняемый был пьян и в процессе ссоры бросился на Кристину (имя несовершеннолетней изменено) с ножом в руках. Девушка пыталась сбежать от преследователя, но у нее ничего не вышло.

В эфире радио «КП-Новосибирск» прокурор Советского района Новосибирска Сергей Пустовой сообщил, что шесть полицейских были привлечены к ответственности на работе.

— Прокуратурой было установлено, что сотрудниками отдела полиции были нарушены требования закона о полиции, федерального закона об основах системы профилактики правонарушений РФ и нарушения участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, — объяснил Сергей Пустовой.

Среди нарушений прокуратура выявила, что полиция не проводила профилактическую работу с Хамроевым. А должна была, так как мужчина был ранее судим и склонен к совершению преступлений.

В итоге шестерых полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности. В прокуратуре Новосибирской области на запрос редакции НГС ответили, что им был объявлен выговор.

Историю убийства школьницы и расследования уголовного дела мы собрали в одном сюжете. Там можно найти и позицию самого Хамроева, и мнение друзей погибшей девушки.

Помимо убийства (статья 105 УК РФ), мигранта обвинили в целой серии преступлений — многочисленных угрозах убийством (статья 119 УК РФ), истязаниях (117 УК РФ) и половой связи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (статья 134 УК РФ) — встречаться пара начала, когда Кристине было всего 15 лет.

В прошлом году следователи возбудили уголовное дело о халатности полицейских из отдела МВД «Советский» — предполагается, что их бездействие привело к смерти 17-летней девушки.

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