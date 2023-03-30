Дело об убийстве 17-летней сибирячки: полицейских наказали за то, что они не следили за обвиняемым

Помимо убийства (статья 105 УК РФ), мигранта обвинили в целой серии преступлений — многочисленных угрозах убийством (статья 119 УК РФ), истязаниях (117 УК РФ) и половой связи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (статья 134 УК РФ) — встречаться пара начала, когда Кристине было всего 15 лет.



В прошлом году следователи возбудили уголовное дело о халатности полицейских из отдела МВД «Советский» — предполагается, что их бездействие привело к смерти 17-летней девушки.

