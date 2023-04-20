«Изменяла, точная информация»: мигрант объяснил, почему убил 17-летнюю сибирячку

20 апреля в Советском суде начался процесс по делу о жестоком убийстве 17-летней девушки, которую зарезали в Нижней Ельцовке на глазах очевидцев. Подсудимый объяснил журналистам причины своего поступка.
— Изменяла. Точная информация. Я не видел, мне сказали, — заявил Хушнуд Хамроев.
Трагедия произошла в ночь на 27 июля на улице Лесосечной. Видеорегистратор одного из автомобилистов запечатлел, как на проезжую часть выбегает девушка, за ней — молодой мужчина, который повалил её на асфальт и несколько раз ударил ножом. Нападавший убежал с места преступления, пострадавшая от полученных ран скончалась.
Спустя несколько часов подозреваемого задержали на окраине Новосибирска при попытке покинуть Новосибирск. Им оказался Хушнуд Хамроев, которого с погибшей связывали долгие романтические отношения. При этом мать девушки позже заявила, что чувства мужчины впоследствии переросли в преследование и угрозы. Женщина несколько раз обращалась в полицию, но заявления результата не принесли.
Хамроева обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса: за угрозы убийством (ст. 119 УК РФ), за половое сношение с несовершеннолетней (ст. 134 УК РФ), за убийство (ст. 105 УК РФ). Подсудимый признал только вину в убийстве.
В отношении полицейских, работавших с заявлениями матери погибшей, была проведена проверка. В результате 6 сотрудникам объявили выговор.