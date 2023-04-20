«Изменяла, точная информация»: мигрант объяснил, почему убил 17-летнюю сибирячку

— Изменяла. Точная информация. Я не видел, мне сказали, — заявил Хушнуд Хамроев.



Трагедия произошла в ночь на 27 июля на улице Лесосечной. Видеорегистратор одного из автомобилистов запечатлел, как на проезжую часть выбегает девушка, за ней — молодой мужчина, который повалил её на асфальт и несколько раз ударил ножом. Нападавший убежал с места преступления, пострадавшая от полученных ран скончалась.

