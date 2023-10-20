Дипломы подтвердили, а язык не выучили. Почему российские поликлиники заполонили врачи-мигранты

Когда супруги позвонили в больницу, там сказали, что нужно срочно вызывать скорую и что врач не должен был выписывать направление на консультацию и отправлять пациента в таком состоянии домой. Скорая приехала, увезла мужа в больницу, и там его прооперировали почти сразу.



— Меня саму принимала врач, судя по всему, из Киргизии. Было впечатление, что она в принципе меня плохо понимает. Пришлось обращаться к другому врачу. Просто, чтобы попасть к узким специалистам, нужно направление от терапевта, который, как оказалось, может не сразу понять, что вам нужно в принципе и что беспокоит. И с такими ситуациями приходится сталкиваться всё чаще.