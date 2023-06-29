«Бегают с ножами за подростками»: прокуратура Новосибирска начала проверку после ролика с агрессивными маленькими детьми

В Сети распространилось видеозапись, на которой дети на вид лет 5–7 играют с ножами во дворе многоквартирного дома. Прокуратура объявила проверку.
— Прокуратурой города Новосибирска с привлечением прокуратуры Дзержинского района организована проверка информации о том, что дети иностранных граждан «бегают с ножами за подростками в Новосибирске». Будет дана оценка действиям органов образования, правоохранительных органов, осуществляющих полномочия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили 29 июня в прокуратуре Новосибирской области.
В МВД Новосибирской области оперативный комментарий НГС не предоставили, информация уточняется. В случае получения обратной связи материал будет дополнен.
Ранее в Новосибирске полиция начала проверку после поступления подростка в больницу с травмой головы. Предположительно, 14-летнего подросток попал к медикам с дробью в голове.