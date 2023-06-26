14-летний подросток оказался в больнице с разбитой головой: появилась версия о выстреле

В Новосибирске полиция начала проверку после поступления подростка в больницу с травмой головы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— По факту поступления сообщения из медицинского учреждения о доставленном несовершеннолетнем с травмами и по ранее произошедшим с ним обстоятельствам, сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»,
— 14-летний подросток напился и подрался. Его госпитализировали с ушибом головного мозга средней тяжести, оскольчатым переломом лобной кости, ссадинами, множественными ушибами и дробью в правой лобной области. По словам подростка, несколько недель назад неизвестный выстрелил ему в голову и скрылся. Как и почему это произошло — подросток не помнит, — указано в посте.
Ранее в Кировском районе Новосибирска произошла массовая драка. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, после конфликта неизвестные загрузили двух мужчин в багажник и увезли.