14-летний подросток оказался в больнице с разбитой головой: появилась версия о выстреле

В Новосибирске полиция начала проверку после поступления подростка в больницу с травмой головы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.



— По факту поступления сообщения из медицинского учреждения о доставленном несовершеннолетнем с травмами и по ранее произошедшим с ним обстоятельствам, сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, — пояснили в ведомстве.

