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14-летний подросток оказался в больнице с разбитой головой: появилась версия о выстреле

Предположительно, школьник попал в драку

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Подросток не помнит, при каких обстоятельствах он получил травму

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В Новосибирске полиция начала проверку после поступления подростка в больницу с травмой головы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

— По факту поступления сообщения из медицинского учреждения о доставленном несовершеннолетнем с травмами и по ранее произошедшим с ним обстоятельствам, сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, — пояснили в ведомстве.

Как сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком», 14-летнего подростка привезли в больницу с дробью в голове. Предположительно, ребенок попал в драку. Инцидент произошел в Калининском районе.

— 14-летний подросток напился и подрался. Его госпитализировали с ушибом головного мозга средней тяжести, оскольчатым переломом лобной кости, ссадинами, множественными ушибами и дробью в правой лобной области. По словам подростка, несколько недель назад неизвестный выстрелил ему в голову и скрылся. Как и почему это произошло — подросток не помнит, — указано в посте.

Ранее в Кировском районе Новосибирска произошла массовая драка. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, после конфликта неизвестные загрузили двух мужчин в багажник и увезли.

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