Силовики устроили облаву на складе у Толмачевского шоссе — на неделе там произошла массовая драка

Полицейские, сотрудники ФСБ и Следственного комитета по Новосибирской области провели рейд на складах на Толмачевском шоссе и прилегающих территориях. Силовики проверили соблюдение миграционного законодательства.
Во время рейда проверили больше 200 человек. В результате полицейские выявили 13 административных правонарушений в области миграционного законодательства.
По девяти административным делам вынесли решение о выдворении с территории России. В отношении некоторых мигрантов вынесли решение о нежелательности пребывания в стране.
Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, проверка проходила на территории, на которой на этой неделе произошла массова драка. Потасовка попала на видео. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.