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СрочноСиловики строили облаву после массовой драки
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Силовики устроили облаву на складе у Толмачевского шоссе — на неделе там произошла массовая драка

Во время рейда проверили 200 человек

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Рейд прошел на территории, где была массовая драка

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Полицейские, сотрудники ФСБ и Следственного комитета по Новосибирской области провели рейд на складах на Толмачевском шоссе и прилегающих территориях. Силовики проверили соблюдение миграционного законодательства.

Во время рейда проверили больше 200 человек. В результате полицейские выявили 13 административных правонарушений в области миграционного законодательства.

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Силовики проверили склады

Видео: МВД по Новосибирской области

По девяти административным делам вынесли решение о выдворении с территории России. В отношении некоторых мигрантов вынесли решение о нежелательности пребывания в стране.

Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, проверка проходила на территории, на которой на этой неделе произошла массова драка. Потасовка попала на видео. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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