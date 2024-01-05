Суд да дело: самые громкие процессы 2023 года — кого из непростых новосибирцев посадили на скамью подсудимых и почему

Каждый год знаменуется громкими судебными процессами. 2023-й затянул в маховик правосудия экс-прокуроров, бывшего сенатора, замминистра, сказочно богатого айтишника и нескольких депутатов. Одни небезызвестные фигурнаты уже выслушали приговоры, другие ожидают решения, от которого в большинстве случаев зависит их судьба. Какими громкими историями запомнится год и как суд наказывает известных новосибирцев — подробности в обзоре криминального корреспондента НГС Павла Тиунова.
Дело Фалилеева
В начале октября начали слушать дело бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. В современной истории более высокопоставленного силовика из Новосибирска ещё не судили.
Фалилеева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, будучи главой новосибирской прокуратуры, он на протяжении трёх лет получал деньги от известного новосибирского предпринимателя Олега Ярового. Бизнесмен купил прокурору парковочные места, оплатил лечение его дочери в Германии, передал 8 млн рублей на строительство дома для сына в Иркутске и т.д. Общая сумма переданных денег и оказанных услуг оценивается в 10,9 млн рублей.
Сотрудничество было взаимовыгодным. Взамен Яровой получил остановку прокурорской проверки на своём предприятии «Сибирский характер», где разливали алкоголь без лицензии, организованную встречу с председателем Центрального суда Натальей Вороновой, возбуждение уголовного дела на новосибирскую предпринимательницу, которая была должна Яровому почти 40 млн рублей и т.д.
Известно, когда Олега Ярового арестовали по обвинению в мошенничестве, в камере СИЗО он написал явку с повинной, в которой подробно описал суть «неуставных» отношений с прокурором.
Владимира Фалилеева судят в Барнауле. Сотрудники Генпрокуратуры потребовали, чтобы дело рассматривали не в Новосибирске, ссылаясь на возможные связи подсудимого, которые могут повлиять на решение суда. В прениях государственный обвинитель запросил для Фалилеева 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Предполагается, что приговор огласят уже в январе.
Дело адвокатов-«решал»
Еще двух бывших сотрудников прокуратуры начали судить в Новосибирске минувшей осенью. Наталья Юзжалина раньше работала помощником прокурора Октябрьского района, затем перешла в адвокатуру. На новой работе, по версии следствия, она наладила мошенническую схему.
Так, в 2019 году Юзжалина пообещала бывшему директору завода «Сибсельмаш» Олегу Утиралову добиться оправдательного приговора по делу о мошенничестве с поддельными векселями. Бывший сотрудник прокуратуры подчеркивала, что близко знакома с судьёй, рассматривавшей дело, Риммой Кузнецовой. Юзжалина получила от Утиралова 5 миллионов рублей, но предпринимателя в итоге приговорили к условному сроку.
Еще один эпизод в адвокатской карьере Натальи Юзжалиной — мнимая помощь заключенному, который просил суд заменить неотбытый срок в колонии исправительными работами. Адвокатесса пообещала мужчине, что может посодействовать в решении вопроса через знакомого судью Евгения Захарова. Получив 250 тысяч рублей, Юзжалина выяснила, что арестанта планируют отправить на исправительные работы «бесплатно», поэтому присвоила деньги себе. Судебное следствие продолжается.
Примечательно, что параллельно с Юзжалиной судят её супруга — тоже бывшего сотрудника прокуратуры, а ныне адвоката — Дмитрия Ефимова, который использовал аналогичную схему мошенничества, уверяют силовики. В его деле несколько преступных эпизодов, в одном из которых потерпевшим выступил авторитетный в определенных кругах новосибирец Сергей Хомяков. Находясь в СИЗО по делу о вымогательстве, он согласился отдать адвокатам 4,5 миллиона рублей, чтобы жертва изменила показания, а статью обвинения сменили на самоуправство.
По материалам дела Ефимов не собирался и пальцем шевелить для освобождения Хомякова, поэтому впоследствии его обвинили в мошенничестве. Вместе с тем суд по одному эпизоду вымогательства Хомякова оправдал, по второму — всё-таки переквалифицировал его действия на самоуправство (ст. 330 УК РФ). Криминальный авторитет вышел на свободу.
Процесс по делу Ефимова продолжается.
Дело экс-сенатора Владимира Лаптева
От силовкиов к законотворцам. В конце ноября в Октябрьском суде огласили приговор по делу бывшего сенатора, депутата Законодательного собрания Владимира Лаптева. Его признали виновным в серии преступлений, среди которых дача и получение взяток (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и мошенничество с деньгами из бюджета регионального парламента (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины трудовые обязанности не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно. Правоохранители квалифицировали действия экс-сенатора как мошенничество. Впоследствии за также мошенничество дочь и сноху Лаптева приговорили к условным срокам.
Год спустя Лаптев предложил депутату Кошкину место зампредседателя комиссии по экологии. Взамен он получил зарплатную карту своего протеже, на которую за год поступило 1 миллион 187 тысяч рублей, большую часть из которых Лаптев потратил. Силовики расценили ситуацию как получение взятки.
Наконец, летом 2022 года Владимир Лаптев похлопотал за начальника ОБЭП Куйбышевского отдела МВД Сергея Романова перед мировым судьей: полицейский отказался проходить медосвидетельствование по требованию ГИБДД. Лаптев решил замять административное дело, оказав судье знаки внимания: он вручил ей букет белых роз, несколько бутылок вина, сладости, бокалы. Эту ситуацию силовики расценили как дачу взятки.
Владимира Лаптева приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 11,9 млн рублей.
Дело депутатов
Некоторые коллеги Лаптева по региональному парламенту тоже не избежали уголовного преследования. Среди них оказался старейший депутат, возглавлявший в разное время бюджетный и строительный комитеты — Александр Морозов. Его задержали 3 июня 2021 года по подозрению в особо крупном мошенничестве с бюджетными деньгами (ч.4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, в 2019–2020 годах депутат помог подконтрольному Коченевскому мясокомбинату получить грант от Минсельхоза в размере 41 миллиона рублей по мошеннической схеме. Вдобавок, 19 миллионов из этой суммы, как полагали силовики, осели в карманах парламентария. Морозова признали виновным и приговорили к 4 годам условного срока.
Вслед за Александром Морозовым приговор по делу о мошенничестве с бюджетом Заксобрания выслушал депутат Глеб Поповцев. По версии следствия, в 2020 году Поповцев фиктивно устроил на работу своим помощником знакомую женщину. На протяжении года она фактически не исполняла обязанности, но зарплата исправно поступала на ее банковскую карту, которой распоряжался сам Поповцев. По оценке силовиков, таким образом депутат присвоил более 800 тысяч рублей, которые выделили из бюджета регионального парламента. Приговор — штраф в размере 300 тысяч рублей.
Наконец, ещё один депутат Заксобрания Иван Сидоренко сейчас находится в процессе судебных разбирательств по делу, в рамках которого его обвинили в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ. Дело касается событий 2015 года, когда Сидоренко, как глава строительной компании «Энергомонтаж», заключил с мэрией договор аренды земельного участка для строительства торгового центра с подземной стоянкой. Впоследствии, уверяют силовики, депутат представил в администрацию поддельные документы о якобы построенной коммерческой недвижимости.
Затем Сидоренко зарегистрировал право собственности компании на несуществующее здание и в результате получил возможность приобрести участок без торгов даже дешевле кадастровой стоимости. Известно, что за землю заплатили чуть больше 17 миллионов рублей, хотя ее кадастровая стоимость — 163 миллиона рублей. Судебное следствие ещё не окончено.
Дело замминистра ЖКХ
В сентябре в Заельцовском суде огласили приговор по делу экс-замминистра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его признали виноновным в получении взятки (ч.5,6 ст.290 УК РФ), которую назвали самой крупной взяткой 2021 года.
По данным следствия, в 2020 году Нормайкин предложил предпринимателю Василию Долгову, чьи компании занимаются вопросами водоснабжения и водоотведения по госконтрактам, помощь в ускорении оплаты выполненных работ. Бывший замминистра подчеркнул, что может дать прямые указания руководству районов, а также другим должностным лицам в структурах госвласти, курирующими и контролирующими строительство скважин. Долгов согласился.
За год активного сотрудничества, полагают силовики, Нормайкин получил от Долгова взятки на несколько миллионов рублей. Одна из них, по словам представителей прокуратуры, стала рекордной за весь 2021 год — 2 миллиона 5 тысяч рублей. В октябре 2021 года замминистра задержали.
В суде Владимир Нормайкин заявил, что был вынужден взять деньги, поскольку собирал средства на лечение тяжело больной супруги. Тем не менее, в материалах дела говорится, что большую часть полученной суммы замминистра потратил на приобретение автомобиля Lexus RX300. Суд приговорил Нормайкина к 9 годам колонии общего режима и штрафу в 7 миллионов рублей.
Дело о взорвавшейся заправке
В сентябре Октябрьский суд поставил точку в деле о взрыве на газовой автозаправке, которая буквально взлетела на воздух летом 2021 года. В результате происшествия пострадали 87 человек, некоторые получили тяжелейшие травмы и до сих пор проходят курсы реабилитации после долгого лечения.
Следователи выяснили, что с 2016 по 2021 года сжиженный газ на заправке населению продавали без лицензии. Кроме того, на АГЗС использовались не предусмотренные документацией дополнительные сосуды для хранения топлива. Причиной пожара и, как следствие, мощного взрыва специалисты называли незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. В нарушении требований промышленной безопасности силовики обвинили владельца взорвавшейся заправки «Сибгаз» Романа Гармидера и его подчиненных — руководителя компании Алексея Савлука и главного инженера Геннадия Киселя.
Суд признал всех троих виновными, но наказал относительно нестрого: Гармидер получил 3 с половиной года условно, Савлук и Кисель по 3 года условного срока, соответственно.
Дело сказочно богатого айтишника
Наконец, осенью Мещанский суд Москвы осудил 42-летнего айтишника из Пашино Алексея Иванова (Билюченко), которого желает заполучить ФБР по делу о хищении сотен тысяч биткоинов с японской криптобиржи.
В России Иванова-Билюченко обвинили в растрате (ч.4 ст. 160 УК РФ) криптовалюты клиентов русскоязычной биржи WEX, где он якобы выполнял обязанности администратора. По материалам дела, в 2018 году новосибирский айтишник заблокировал доступ к криптокошелькам пользователей, в результате чего им был нанесён ущерб в размере около 450 миллионов долларов. В 2022 году Билюченко, который к тому моменту получил паспорт на имя Алексея Иванова, арестовали.
Ему предъявили обвинения в особо крупной растрате чужих средств на сумму более 3 миллиардов рублей. Айтишник быстро погасил ущерб, но уголовного преследования не избежал. Судить Билюченко-Иванова должны были в Новосибирске, но процесс перенесли в Москву.
Процесс над сибиряком прошёл в особом порядке, то есть подсудимый полностью признал свою вину, а суд не исследовал доказательства по делу. По словам адвоката Билюченко-Иванова, на заседании айтишник заявил, что отправил президенту РФ Владимиру Путину прошение отправить его в зону проведения СВО. Мещанский суд приговорил его к 3 с половиной годам колонии общего режима.
Ранее редакция НГС составила топ самых громких скандалов 2023 года с участием силовиков. В список попали настоящие детективы о «Сибирском Лас-Вегасе», ужасная расправа над школьницей в глухом селе и загадочная смерть последнего вора в законе из Новосибирска.