Суд да дело: самые громкие процессы 2023 года — кого из непростых новосибирцев посадили на скамью подсудимых и почему

По материалам дела Ефимов не собирался и пальцем шевелить для освобождения Хомякова, поэтому впоследствии его обвинили в мошенничестве. Вместе с тем суд по одному эпизоду вымогательства Хомякова оправдал, по второму — всё-таки переквалифицировал его действия на самоуправство (ст. 330 УК РФ). Криминальный авторитет вышел на свободу.



Процесс по делу Ефимова продолжается.

Дело экс-сенатора Владимира Лаптева

От силовкиов к законотворцам. В конце ноября в Октябрьском суде огласили приговор по делу бывшего сенатора, депутата Законодательного собрания Владимира Лаптева. Его признали виновным в серии преступлений, среди которых дача и получение взяток (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и мошенничество с деньгами из бюджета регионального парламента (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году Лаптев устроил своих дочь и сноху на работу помощницами депутата Заксобрания Юрия Кошкина. Фактически женщины трудовые обязанности не исполняли, но на протяжении двух лет исправно получали зарплату. В результате региональному собранию был нанесен ущерб — 411 тысяч и 541 тысяча рублей соответственно. Правоохранители квалифицировали действия экс-сенатора как мошенничество. Впоследствии за также мошенничество дочь и сноху Лаптева приговорили к условным срокам.