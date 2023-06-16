Биткоиновый миллиардер: как айтишник из Пашино разбогател на криптовалюте — за ним охотится ФБР, но судить хотят в Новосибирске

Криптокража на 3 миллиарда

13 апреля 2023 года столичные полицейские сообщили, что закончили расследование первого в России уголовного дела «о присвоении средств криптовалютной биржи».



По версии следствия, в 2018 году некий россиянин, работая системным администратором криптобиржи WEX, на время заблокировал доступ к сервису и присвоил валюту стоимостью более 3 миллиардов рублей. Cиловики возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества в особо крупном размере»).

