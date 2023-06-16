Биткоиновый миллиардер: как айтишник из Пашино разбогател на криптовалюте — за ним охотится ФБР, но судить хотят в Новосибирске

В Новосибирске впервые в России могут рассмотреть дело о хищении криптовалюты на несколько миллиардов рублей. Обвиняемый — некогда очень богатый сибиряк Алексей Иванов: несколько лет назад он носил другую фамилию и управлял одной из крупнейших теневых криптовалютных бирж. Его поймали на частном аэродроме с двумя чемоданами наличных, а в доме нашли предметы роскоши. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, почему сисадмин из Пашино стал целью для агентов ФБР, что он купил на свои миллиарды и что его ждет впереди.
Криптокража на 3 миллиарда
13 апреля 2023 года столичные полицейские сообщили, что закончили расследование первого в России уголовного дела «о присвоении средств криптовалютной биржи».
По версии следствия, в 2018 году некий россиянин, работая системным администратором криптобиржи WEX, на время заблокировал доступ к сервису и присвоил валюту стоимостью более
17 апреля в Новосибирске сообщили, что дело о пропаже криптовалюты на
— Поступило уголовное дело по обвинению Иванова Алексея Сергеевича (ранее — Билюченко Алексея Викторовича),
Дата начала процесса до сих пор не назначена.
Их разыскивало ФБР
Начало 2010-х годов. Алексей Билюченко прописан в новосибирском поселке Пашино в одной квартире с родителями и младшим братом. Глава семьи работает директором муниципального учреждения «Спортивный город», его супруга трудится в финансовом управлении Минобороны, сыновья — айтишники. Сам Алексей работает в информационном отделе торговой сети «Большая Медведица». Среднестатистическая российская семья, жизнь которой изменилась буквально в одно мгновение.
В материалах уголовного дела, которое изучили журналисты британского BBC, есть показания Билюченко. Он заявил, что в 2010 году на одном из интернет-форумов познакомился с пользователем под ником WME, за которым якобы скрывался некий «выпускник Сколково» Александр Винник. Айтишники нашли общий язык и год спустя запустили совместный проект — биржу по продаже криптовалюты под названием BТC-e: WME занимался финансовыми операциями, а Билюченко, который взял ник admin, отвечал за техническую часть.
Новая биржа быстро набрала популярность, в первую очередь из-за упрощенной системы регистрации — сервис не требовал удостоверить личность клиента. Для того чтобы купить или продать валюту, достаточно было указать всего лишь электронную почту, поэтому BТC-e привлекла к себе внимание теневых дельцов, считают журналисты. По их информации, американские силовики полагают, что через BТC-e отмыли
Винник и Билюченко несколько лет вели совместный бизнес, не встречаясь в реальной жизни. Очное знакомство состоялось в 2014 году в Москве, затем последовала совместная поездка в Грецию в июле
Алексею Билюченко тогда удалось избежать ареста в Греции: в целях конспирации он отдыхал на острове Крит и после новостей об аресте Винника сумел быстро вылететь в Новосибирск через Москву. В своих показаниях admin уверяет, что в конце июля 2017 года BТC-e не работала, поскольку серверы были арестованы сотрудниками ФБР. На тот момент на бирже хранилось около
Новый старт
После ареста Винника Алексей Билюченко решил возобновить работу на другой бирже, основанной на клиентах BТC-e. Уже в августе 2017 года сингапурская компания World Exchange Services запустила биржу WEX, которая формально потребовала от своих клиентов соблюдать все правила верификации: регистрацию персональных данных в соответствии с международным законодательством об отмывании денег.
Издание vc.ru называло Алексея Билюченко «полноправным владельцем WEX», но новая криптобиржа проработала гораздо меньше своей предшественницы. В июле
Журналисты BBC уверяют, что в материалах уголовного дела есть аудиозапись разговора Билюченко с одним из «влиятельных людей», проявлявшим интерес к WEX. В частности, собеседник admin’a заявляет о подозрениях, что «на BTC-e было гораздо больше, чем оказалось на WEX, тем самым намекая, что тот мог присвоить себе средства пользователей.
Весной 2022 года Алексей Викторович Билюченко получил новый паспорт на имя Алексея Сергеевича Иванова. В марте столичные полицейские заявили, что задержали подозреваемого по первому в России уголовному делу о «растрате имущества криптобиржи».
Сокровища криптобиржи
Иванова-Билюченко задержали в гостинице частного аэродрома в Подмосковье. При себе в двух дорожных чемоданах у него оказались наличные в сумме больше
— Одновременно проведено 29 обысков в жилищах фигуранта и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Изъято свыше
Задержанному предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Силовики также арестовали его имущество на сумму в несколько миллиардов рублей. Впоследствии он компенсировал заявленный силовиками ущерб —
В апреле 2023 года дело поступило в Заельцовский суд Новосибирска. Источник НГС в суде сообщил, что Алексей Иванов-Билюченко пошел на сделку с силовиками и его дело планируют рассмотреть без исследования доказательств, «в особом порядке». Это значит, что ему могут назначить наказание не больше двух третей от максимального срока, предусмотренного Уголовным кодексом. При этом сегодня рассмотрение дела пытаются перенести в один из московских судов.
В ноябре 2022 года в Новосибирске осудили