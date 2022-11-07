Офицера осудили за ограбление на 50 миллионов рублей в центре Новосибирска

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня, 7 ноября 2022 года, вынес приговор по делу об ограблении на 50 миллионов в центре Новосибирска. Обвинительный приговор выслушал 33-летний офицер Владимир Горшков — следующие шесть лет он проведет в колонии строгого режима.



В 28 августа 2021 года возле бизнес-центра на улице Коммунистической в тихом центре Новосибирска двое неизвестных подкараулили 23-летнего студента из Томска, дождались, пока он припарковал машину и вышел на улицу, а затем брызнули ему в лицо из газового баллончика и похитили сумку с деньгами.