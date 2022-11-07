Офицера осудили за ограбление на 50 миллионов рублей в центре Новосибирска
Кто был его сообщником, установить не удалось
Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня, 7 ноября 2022 года, вынес приговор по делу об ограблении на 50 миллионов в центре Новосибирска. Обвинительный приговор выслушал 33-летний офицер Владимир Горшков — следующие шесть лет он проведет в колонии строгого режима.
В 28 августа 2021 года возле бизнес-центра на улице Коммунистической в тихом центре Новосибирска двое неизвестных подкараулили 23-летнего студента из Томска, дождались, пока он припарковал машину и вышел на улицу, а затем брызнули ему в лицо из газового баллончика и похитили сумку с деньгами.
— Они разбили стекло автомобиля, в котором находился потерпевший, и забрали у него сумку с денежными средствами, с которыми с места преступления скрылись. Денежные средства принадлежали двум молодым людям и были получены ими от продажи «криптовалюты», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Предполагаемых преступников задержали буквально через несколько дней, при попытке улететь из Кемерова в Москву. Денег при них правоохранители не обнаружили. Как рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова, одним из задержанных оказался 32-летний (на тот момент) военнослужащий запаса Владимир Горшков. Его отправили в следственный изолятор, доказать причастность его 23-летнего попутчика к преступлению не удалось.
Горшков дал показания, что совершал преступление с другим человеком, а со своим 23-летним товарищем просто давно собирался отдохнуть вместе.
Никаких доказательств его вины полицейским найти не удалось, и в итоге парень остался в статусе свидетеля по делу.
Сам Владимир Горшков частично признал вину:
— Он не отрицал свою причастность к преступлению, дал показания, что вместе с малознакомым товарищем собирался наказать наркосбытчика, но на месте потерял своего сообщника из вида и решил самостоятельно предпринять какие-нибудь действия, — привела показания осужденного гособвинитель. — Также он утверждал, что в сумке находились только 500 тысяч рублей, однако размер ущерба [50 миллионов рублей] подтвержден не только потерпевшим, но и свидетелем.
Изначально фигуранту вменяли совершение разбойного нападения с особо крупным ущербом, но прокуратура предложила переквалифицировать обвинение на менее тяжкое: никакого вреда здоровью потерпевшего газ из баллончика не нанес, и расценивать его в качестве оружия было нельзя.
С учетом многочисленных наград, полученных офицером Горшковым во время боевых действий в Чечне, суд приговорил его по ч.4 ст. 161 УК РФ к 6 годам колонии строгого режима и удовлетворил 2 гражданских иска, каждый на 25 миллионов рублей. На то, чтобы обжаловать решение, у осужденного есть 10 дней.
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