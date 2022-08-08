Угрожали пистолетом: банда из шести человек подозревается в серии краж в ювелирных магазинах Новосибирска
Подозреваемым устроили засаду в ювелирном в Оби и задержали
В Новосибирске в конце июля задержали подозреваемых в вооруженных нападениях на магазины по продаже ювелирных изделий. Шестерых человек задержали 23 июля в Оби. Как сегодня, 8 августа, сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, подозреваемые могли быть причастны еще к нескольким кражам.
Кражи ювелирных магазинов начались в июне этого года. Полицейские после разговора с потерпевшими и просмотра записей с камер наблюдения пришли к выводу, что нападает одна и та же банда.
— 12 июня трое мужчин в медицинских масках зашли в ломбард, расположенный на улице Виктора Уса, где с применением предмета, похожего на пистолет, похитили денежные средства и золотые ювелирные изделия. Ущерб составил более 1 миллиона рублей. Аналогичное преступление было совершено 3 июля в ювелирном магазине по улице Громова. Здесь злоумышленники совершили хищения золотых украшений на общую сумму около 3 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Сотрудники полиции установили подозреваемых, которыми оказались шестеро жителей Алтайского края и Новосибирской области в возрасте от 21 года до 32 лет.
— Полицейским стало известно, что схема совершения преступлений была тщательно спланирована злоумышленниками заранее, для этого четверо жителей другого региона специально приехали в Новосибирск, — отметили в пресс-службе ГУ МВД.
Сотрудники уголовного розыска узнали о готовившемся нападении на ювелирный магазин в Оби и устроили там засаду для подозреваемых. 23 июля молодые люди прибыли к магазину на двух автомобилях, ворвались с дубинками, разбили выставочную витрину. Подозреваемые угрожали предметом, который был похож на пистолет, продавцу и похитили несколько лотов с золотыми украшениями.
— Фигуранты были задержаны через несколько минут после того, как покинули место происшествия. Еще одного участника группы полицейские задержали в лесном массиве, где он поджидал подельников. Кроме того, выяснилось, что с целью конспирации своих действий, перед тем, как выехать к ювелирному магазину, злоумышленники вызвали такси. Угрожая водителю, они связали его скотчем и пересадили на заднее сиденье, а затем один из нападавших сел за руль, — поделились подробностями в пресс-службе полиции.
В автомобилях, на которых передвигались подозреваемые, были обнаружены золотые изделия на сумму выше 2,5 миллиона рублей, оружие и телескопическая дубинка. Оружие направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области.
— По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе МВД.
Расследование дела продолжается.
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