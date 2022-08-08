Угрожали пистолетом: банда из шести человек подозревается в серии краж в ювелирных магазинах Новосибирска

В Новосибирске в конце июля задержали подозреваемых в вооруженных нападениях на магазины по продаже ювелирных изделий. Шестерых человек задержали 23 июля в Оби. Как сегодня, 8 августа, сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, подозреваемые могли быть причастны еще к нескольким кражам.

Кражи ювелирных магазинов начались в июне этого года. Полицейские после разговора с потерпевшими и просмотра записей с камер наблюдения пришли к выводу, что нападает одна и та же банда.