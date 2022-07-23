«Разбили витрину, наставили пистолет»: неизвестные пытались ограбить ювелирный магазин в Оби — их задержали
Этот момент попал на видео
Днем 23 июля в Оби несколько мужчин в масках и с оружием попытались ограбить ювелирный магазин «585*Золотой». Их задержали сотрудники полиции. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
По словам очевидца, это произошло на Ломоносова, 11/1.
— Разбили витрину, наставили пистолет на продавца. Средь белого дня. Было примерно 5–6 грабителей, всех задержали. Молодые парни, — рассказал мужчина. Он добавил, что всех задержанных увезли в полицию.
Момент задержания попал на видео.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на месте проводились оперативно-разыскные мероприятия. НГС отправил запрос в пресс-службу магазина «585*Золотой».
В начале месяца толпа вооруженных людей ограбила ювелирный магазин «Сибирь». Полиция начала проверку.