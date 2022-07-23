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«Разбили витрину, наставили пистолет»: неизвестные пытались ограбить ювелирный магазин в Оби — их задержали

Этот момент попал на видео

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У нападавших было оружие

У нападавших было оружие

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Днем 23 июля в Оби несколько мужчин в масках и с оружием попытались ограбить ювелирный магазин «585*Золотой». Их задержали сотрудники полиции. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

По словам очевидца, это произошло на Ломоносова, 11/1.

— Разбили витрину, наставили пистолет на продавца. Средь белого дня. Было примерно 5–6 грабителей, всех задержали. Молодые парни, — рассказал мужчина. Он добавил, что всех задержанных увезли в полицию.

Момент задержания попал на видео.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на месте проводились оперативно-разыскные мероприятия. НГС отправил запрос в пресс-службу магазина «585*Золотой».

В начале месяца толпа вооруженных людей ограбила ювелирный магазин «Сибирь». Полиция начала проверку.

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