«Нос придется делать новый». Новосибирец жестоко избил продавщицу цветов на ОбьГЭСе
По словам пострадавшей, мужчина был в неадекватном состоянии
На ОбьГЭСе прохожий напал на продавца цветочного магазина — у женщины открытый перелом костей носа. По словам пострадавшей Ольги Фрейман, после избиения мужчина скрылся с места происшествия до приезда оперативников.
Ольга Фрейман держит свой небольшой цветочный салон на входе в магазин «Мария-Ра» на улице Софийской. Рядом с ее рабочим местом находится и салон сотовой связи «Мегафон». Несколько дней подряд он не работал из-за дефицита сотрудников.
— Людей это очень злило. Кому-то всегда что-то срочно надо, из-за того что салон «Мегафона» не работал, посетители отпускали не самые приятные реплики. Но один мужчина всех переплюнул, причем в прямом смысле этого слова, — сообщила Ольга.
6 августа около часа дня к «Марии-Ра» подошел мужчина с сопровождавшей его девушкой. В этот момент Ольга разговаривала по телефону. Увидев, что «Мегафон» закрыт, молодой человек отпустил несколько злобных реплик. Отвлекшись от беседы, цветочница подошла к нему.
— Я знала, что завтра салон наверняка откроется, о чем сообщила мужчине. Он в ответ разразился отборной бранью и плюнул в меня. Стираю харчок, спрашиваю: «Вам не стыдно?» Он кинулся и начал меня избивать. Всё произошло в считанные секунды, этот мужчина просто озверел и не мог остановиться, — вспоминает она.
Продавщицы «Марии-Ра» нажали тревожную кнопку, но мужчина успел покинуть место происшествия до приезда наряда Росгвардии, оставив лежать Ольгу в луже крови. В больнице женщине диагностировали сотрясение мозга и открытый перелом костей носа со смещением.
— Мне зашили нос, наложив восемь швов, на зубах у меня несколько сколов. Я потеряла много крови. Что с носом дальше делать — покажет судмедэкспертиза, куда я направляюсь сегодня. Шрам останется на всю жизнь, возможно, придется новый нос делать с помощью ринопластики, — добавила Ольга.
Женщина не понимает причины такого агрессивного поведения мужчины, но не исключает, что в момент нападения он находился в состоянии наркотического опьянения. Ольга обратилась с заявлением в полицию, предоставив справки из больницы, телефоны свидетелей произошедшего и записи с камер видеонаблюдения.
— Откуда у людей такое ощущение безнаказанности возникает, не понимаю. Почему у нас на Шлюзе регулярно бьют и режут девушек? Если честно, просто страшно за свою жизнь, опасаюсь, что этот мужчина вернется расквитаться со мной за обращение в полицию и к журналистам, но так оставить эту ситуацию я просто не могу, — отметила пострадавшая.
В январе Кировский районный суд Новосибирска отправил в колонию мужчину, который в июле прошлого года угрожал пистолетом продавщице магазина «Мария-Ра», не продавшей ему бутылку пива.