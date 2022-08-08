«Нос придется делать новый». Новосибирец жестоко избил продавщицу цветов на ОбьГЭСе

На ОбьГЭСе прохожий напал на продавца цветочного магазина — у женщины открытый перелом костей носа. По словам пострадавшей Ольги Фрейман, после избиения мужчина скрылся с места происшествия до приезда оперативников.

Ольга Фрейман держит свой небольшой цветочный салон на входе в магазин «Мария-Ра» на улице Софийской. Рядом с ее рабочим местом находится и салон сотовой связи «Мегафон». Несколько дней подряд он не работал из-за дефицита сотрудников.

