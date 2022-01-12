Мужчина угрожал продавщице пистолетом из-за бутылки пива за 55 рублей в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении ранее несудимого мужчины, который в июле прошлого года угрожал пистолетом продавщице магазина «Мария-Ра», не продавшей ему бутылку пива.
— Установлено, что <...> гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин <...>, где рукой взял со стеллажа бутылку пива стоимостью 55 рублей 68 копеек и, удерживая ее при себе, напал на продавца указанного магазина, а именно достал из-под своей одежды пистолет, направил его на продавца, тем самым угрожал ей применением насилия, опасного для жизни человека. После этого гражданин, удерживая чужое имущество при себе, не произведя оплату указанного товара, с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму 55 рублей 68 копеек, — сообщили в прокуратуре Кировского района.
На судебном заседании подсудимый свою вину не признал, пояснив, что он не собирался нападать или воровать чужое имущество, хотел рассчитаться за бутылку пива, которую ему не продали из-за того, что был поздний вечер.
— Он демонстрировал пистолет продавцу с целью понуждения продавца продать ему пиво. У него при себе были денежные средства, однако он не положил их на кассу, потому что забыл, испугался того, что показал пистолет, — добавили в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
В конце декабря суд вынес приговор военнослужащему, который избил прохожего и украл у него куртку.