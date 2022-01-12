Мужчина угрожал продавщице пистолетом из-за бутылки пива за 55 рублей в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении ранее несудимого мужчины, который в июле прошлого года угрожал пистолетом продавщице магазина «Мария-Ра», не продавшей ему бутылку пива.

— Установлено, что <...> гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин <...>, где рукой взял со стеллажа бутылку пива стоимостью 55 рублей 68 копеек и, удерживая ее при себе, напал на продавца указанного магазина, а именно достал из-под своей одежды пистолет, направил его на продавца, тем самым угрожал ей применением насилия, опасного для жизни человека. После этого гражданин, удерживая чужое имущество при себе, не произведя оплату указанного товара, с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму 55 рублей 68 копеек, — сообщили в прокуратуре Кировского района.