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Военный избил прохожего и украл у него куртку возле магазина разливных напитков в Новосибирске

Мужчину отправили в колонию на 2 года

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Инцидент произошел у магазина разливных напитков

Инцидент произошел у магазина разливных напитков

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Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Никите Понькину. Мужчину признали виновным в разбое на улице Нарымской.

Как рассказали в Новосибирском гарнизонном суде, Понькин вместе со знакомым решили ограбить прохожего возле магазина разливных напитков. Они избили мужчину:

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения чужого имущества возле торгового павильона «У пирата», нанесли гражданину Н. множественные удары руками и ногами по различным частям, причинив вред здоровью средней тяжести, похитив принадлежащие потерпевшему куртку и находящиеся в карманах куртки денежные средства, — рассказали в суде.

В суде Понькин вину признал и раскаялся, ранее не судим. Ему дали 2 года колонии общего режима. Дело его сообщника выделили в отдельное производство.

Зимой прошлого года в Кировском районе мужчина с игрушечным пистолетом напал на киоск возле дома № 8 по улице Зорге. Мужчина потребовал у продавщицы в круглосуточном киоске 300 рублей. На полученные деньги мужчина купил розу для своей возлюбленной, с которой поссорился накануне.

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СКвоенныесуд
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