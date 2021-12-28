Военный избил прохожего и украл у него куртку возле магазина разливных напитков в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Никите Понькину. Мужчину признали виновным в разбое на улице Нарымской.
Как рассказали в Новосибирском гарнизонном суде, Понькин вместе со знакомым решили ограбить прохожего возле магазина разливных напитков. Они избили мужчину:
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения чужого имущества возле торгового павильона «У пирата», нанесли гражданину Н. множественные удары руками и ногами по различным частям, причинив вред здоровью средней тяжести, похитив принадлежащие потерпевшему куртку и находящиеся в карманах куртки денежные средства, — рассказали в суде.
В суде Понькин вину признал и раскаялся, ранее не судим. Ему дали 2 года колонии общего режима. Дело его сообщника выделили в отдельное производство.
Зимой прошлого года в Кировском районе мужчина с игрушечным пистолетом напал на киоск возле дома № 8 по улице Зорге. Мужчина потребовал у продавщицы в круглосуточном киоске 300 рублей. На полученные деньги мужчина купил розу для своей возлюбленной, с которой поссорился накануне.