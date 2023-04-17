Сисадмина криптобиржи будут судить за присвоение 3 млрд рублей — как он это сделал

Как следует из материалов дела, в 2018 году Билюченко, имея доступ к онлайн-платформе зарегистрированной в Сингапуре компании, закрыл возможность пользования ресурсом для собственника и пользователей биржи, а потом перевел на свои счета цифровую валюту различных видов. Его незаконный доход составил 3 миллиарда 167 миллионов 433 тысячи 649 рублей.