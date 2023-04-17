Сисадмина криптобиржи будут судить за присвоение 3 млрд рублей — как он это сделал

В Заельцовском районном суде рассмотрят уголовное дело о хищении криптовалюты более чем на 3 миллиарда 167 миллионов рублей. Виновником одного из крупнейших киберпреступлений последних лет следователи МВД посчитали системного администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова (ранее — Алексея Билюченко). Об обстоятельствах дела сообщается на сайте суда.
Как следует из материалов дела, в 2018 году Билюченко, имея доступ к онлайн-платформе зарегистрированной в Сингапуре компании, закрыл возможность пользования ресурсом для собственника и пользователей биржи, а потом перевел на свои счета цифровую валюту различных видов. Его незаконный доход составил 3 миллиарда 167 миллионов 433 тысячи 649 рублей.
Как рассказали в суде, уголовное дело возбудили по
— В ходе предварительного следствия наложен арест на принадлежащие обвиняемому и другим лицам денежные средства и имущество общей стоимостью более 4 миллиардов рублей для обеспечения исполнения возможного приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, — рассказали в суде.
Расследованием резонансного уголовного дела занимался Следственный департамент МВД России, а обвинительное заключение утверждал первый заместитель генерального прокурора России. Алексей Иванов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассмотрят в особом порядке и он сможет рассчитывать на более мягкое наказание.
— В ходе предварительного следствия Иванов
Ранее НГС писал о том, что новосибирец за сутки перевел мошенникам 43 миллиона рублей. Аферисты напугали его тем, что его деньги уходят на счета экстремистов и предложили сохранить капитал.