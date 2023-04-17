СЕЙЧАС +1°С
Пробки 6/10
usd 81.50
eur 90.16
Тема дняАлексей Джулай в суде
Все новости
Все новости

Сисадмина криптобиржи будут судить за присвоение 3 млрд рублей — как он это сделал

Алексей Иванов во всем признался и заключил досудебное соглашение

1 217

По данным следствия, сисадмин увел со счетов криптобиржи цифровую валюту, перекрыв вкладчикам доступ к их счетам

Поделиться

В Заельцовском районном суде рассмотрят уголовное дело о хищении криптовалюты более чем на 3 миллиарда 167 миллионов рублей. Виновником одного из крупнейших киберпреступлений последних лет следователи МВД посчитали системного администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова (ранее — Алексея Билюченко). Об обстоятельствах дела сообщается на сайте суда.

Как следует из материалов дела, в 2018 году Билюченко, имея доступ к онлайн-платформе зарегистрированной в Сингапуре компании, закрыл возможность пользования ресурсом для собственника и пользователей биржи, а потом перевел на свои счета цифровую валюту различных видов. Его незаконный доход составил 3 миллиарда 167 миллионов 433 тысячи 649 рублей.

Как рассказали в суде, уголовное дело возбудили по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за 3 года.

— В ходе предварительного следствия наложен арест на принадлежащие обвиняемому и другим лицам денежные средства и имущество общей стоимостью более 4 миллиардов рублей для обеспечения исполнения возможного приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, — рассказали в суде.

Расследованием резонансного уголовного дела занимался Следственный департамент МВД России, а обвинительное заключение утверждал первый заместитель генерального прокурора России. Алексей Иванов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассмотрят в особом порядке и он сможет рассчитывать на более мягкое наказание.

— В ходе предварительного следствия Иванов А. С. полностью выполнил условия заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе возместил ущерб, сообщив данные о своих банковских счетах, на которые были переведены денежные средства, — следует из сообщения на сайте Заельцовского суда

Ранее НГС писал о том, что новосибирец за сутки перевел мошенникам 43 миллиона рублей. Аферисты напугали его тем, что его деньги уходят на счета экстремистов и предложили сохранить капитал.

По теме

КиберпреступлениеПрисвоение денегКриптобиржаЗаельцовский районный суд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter